https://ria.ru/20220618/tekhnika-1796376673.html
"Синара-ТМ" займется производством городской колесной техники в Челябинске
"Синара-ТМ" займется производством городской колесной техники в Челябинске - РИА Новости, 18.06.2022
"Синара-ТМ" займется производством городской колесной техники в Челябинске
Холдинг "Синара - Транспортные Машины" (СТМ, входит в группу "Синара") на новом производстве в Челябинске планирует в ближайшие годы выпускать до 1,5 тысячи... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T07:12
2022-06-18T07:12
2022-06-18T07:12
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
челябинск
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Холдинг "Синара - Транспортные Машины" (СТМ, входит в группу "Синара") на новом производстве в Челябинске планирует в ближайшие годы выпускать до 1,5 тысячи единиц городской колесной техники ежегодно, на первом этапе объем мощностей составляет 350 единиц в год, сообщил РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума директор по общественному транспорту компании СТМ Николай Пронин.По его словам, первый заказ, который будет размещен на производстве в Челябинске - поставка троллейбусов в рамках концессионного соглашения по созданию и эксплуатации в городе троллейбусной инфраструктуры. "Туда должно пойти 168 машин. Надеюсь, что вторая машина, которую мы законтрактуем, будет электробус", - сказал собеседник агентства.В рамках второго этапа, объясняет Пронин, предусматривается расширение мощностей, поэтому планируется производить уже всю линейку городского транспорта, от троллейбусов и электробусов до автобусов на газовом и дизельном двигателях.Директор по общественному транспорту "Синара-ТМ" объяснил, что холдинг добился унификации порядка 75% всех модификаций колесного транспорта предприятия. Тем самым это позволило добиться практически полного замещения деталей и компонентов техники, поскольку они на 75% одинаковы. "У нас есть унифицированное семейство колесных городских машин, которое включает в себя троллейбус, электробус, автобусы с дизельным и газовым двигателями", - пояснил он.В то же время, говоря про все "семейство" колесной городской техники, выпускаемой холдингом, Пронин рассказал, что оно будет в себя включать не только стандартные 12-метровые машины, но и планируется низкопольная техника длиной в 10 метров, так называемого среднего класса. Она предназначена для небольших городов. Для мегаполисов, таких как, например, Москва и Санкт-Петербург, будут разработаны сочлененные машины длиной в 18 метров. По его словам, вся техника между собой будет унифицирована.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, челябинск, санкт-петербург
"Синара-ТМ" займется производством городской колесной техники в Челябинске
"Синара-ТМ" намерен выпускать в Челябинске до 1,5 тысячи единиц колесной техники ежегодно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Холдинг "Синара - Транспортные Машины" (СТМ, входит в группу "Синара") на новом производстве в Челябинске планирует в ближайшие годы выпускать до 1,5 тысячи единиц городской колесной техники ежегодно, на первом этапе объем мощностей составляет 350 единиц в год, сообщил РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума директор по общественному транспорту компании СТМ Николай Пронин.
По данным холдинга, серийное производство колесной техники СТМ будет организовано на производственных площадках "Челябинского трубопрокатного завода", где уже ведутся работы по модернизации помещений и подготовке инфраструктуры. "В Челябинске проект состоит из двух этапов. На первом этапе мы создаем мощности по производству 350 единиц в год… Второй этап производства этого проекта подразумевает расширение производственных мощностей до 1,5 тысячи единиц в год", - рассказал Пронин.
По его словам, первый заказ, который будет размещен на производстве в Челябинске
- поставка троллейбусов в рамках концессионного соглашения по созданию и эксплуатации в городе троллейбусной инфраструктуры. "Туда должно пойти 168 машин. Надеюсь, что вторая машина, которую мы законтрактуем, будет электробус", - сказал собеседник агентства.
В рамках второго этапа, объясняет Пронин, предусматривается расширение мощностей, поэтому планируется производить уже всю линейку городского транспорта, от троллейбусов и электробусов до автобусов на газовом и дизельном двигателях.
Директор по общественному транспорту "Синара-ТМ" объяснил, что холдинг добился унификации порядка 75% всех модификаций колесного транспорта предприятия. Тем самым это позволило добиться практически полного замещения деталей и компонентов техники, поскольку они на 75% одинаковы. "У нас есть унифицированное семейство колесных городских машин, которое включает в себя троллейбус, электробус, автобусы с дизельным и газовым двигателями", - пояснил он.
В то же время, говоря про все "семейство" колесной городской техники, выпускаемой холдингом, Пронин рассказал, что оно будет в себя включать не только стандартные 12-метровые машины, но и планируется низкопольная техника длиной в 10 метров, так называемого среднего класса. Она предназначена для небольших городов. Для мегаполисов, таких как, например, Москва
и Санкт-Петербург
, будут разработаны сочлененные машины длиной в 18 метров. По его словам, вся техника между собой будет унифицирована.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.