https://ria.ru/20220618/tekhnika-1796376673.html

"Синара-ТМ" займется производством городской колесной техники в Челябинске

"Синара-ТМ" займется производством городской колесной техники в Челябинске - РИА Новости, 18.06.2022

"Синара-ТМ" займется производством городской колесной техники в Челябинске

Холдинг "Синара - Транспортные Машины" (СТМ, входит в группу "Синара") на новом производстве в Челябинске планирует в ближайшие годы выпускать до 1,5 тысячи... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T07:12

2022-06-18T07:12

2022-06-18T07:12

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

челябинск

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Холдинг "Синара - Транспортные Машины" (СТМ, входит в группу "Синара") на новом производстве в Челябинске планирует в ближайшие годы выпускать до 1,5 тысячи единиц городской колесной техники ежегодно, на первом этапе объем мощностей составляет 350 единиц в год, сообщил РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума директор по общественному транспорту компании СТМ Николай Пронин.По его словам, первый заказ, который будет размещен на производстве в Челябинске - поставка троллейбусов в рамках концессионного соглашения по созданию и эксплуатации в городе троллейбусной инфраструктуры. "Туда должно пойти 168 машин. Надеюсь, что вторая машина, которую мы законтрактуем, будет электробус", - сказал собеседник агентства.В рамках второго этапа, объясняет Пронин, предусматривается расширение мощностей, поэтому планируется производить уже всю линейку городского транспорта, от троллейбусов и электробусов до автобусов на газовом и дизельном двигателях.Директор по общественному транспорту "Синара-ТМ" объяснил, что холдинг добился унификации порядка 75% всех модификаций колесного транспорта предприятия. Тем самым это позволило добиться практически полного замещения деталей и компонентов техники, поскольку они на 75% одинаковы. "У нас есть унифицированное семейство колесных городских машин, которое включает в себя троллейбус, электробус, автобусы с дизельным и газовым двигателями", - пояснил он.В то же время, говоря про все "семейство" колесной городской техники, выпускаемой холдингом, Пронин рассказал, что оно будет в себя включать не только стандартные 12-метровые машины, но и планируется низкопольная техника длиной в 10 метров, так называемого среднего класса. Она предназначена для небольших городов. Для мегаполисов, таких как, например, Москва и Санкт-Петербург, будут разработаны сочлененные машины длиной в 18 метров. По его словам, вся техника между собой будет унифицирована.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, челябинск, санкт-петербург