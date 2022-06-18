https://ria.ru/20220618/soglasheniya-1796408196.html

Петербург подписал на ПМЭФ соглашений на сумму почти полтриллиона рублей

Петербург подписал на ПМЭФ соглашений на сумму почти полтриллиона рублей - РИА Новости, 18.06.2022

Петербург подписал на ПМЭФ соглашений на сумму почти полтриллиона рублей

Санкт-Петербург подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашений на общую сумму почти 500 миллиардов рублей, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T11:35

2022-06-18T11:35

2022-06-18T12:30

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

экономика

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашений на общую сумму почти 500 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Александр Беглов."Мы подписали соглашений почти на полтриллиона рублей", - сказал он.Беглов отметил, что в этом году форум был удачным для Петербурга."Все эти соглашения направлены, прежде всего, на развитие общей инфраструктуры нашего города - это и транспорт, и здравоохранение, это и наука, это и образование, это развитие IT-технологий, и многое другое. Безусловно, конечно, расширение возможностей нашей промышленности, которая существует в Санкт-Петербурге. Это пищевка, это судостроение, кораблестроение, тяжелая промышленность", - сказал губернатор."То есть мы взяли курс не просто на направление инвестиций, а на привлечение умных инвестиций, которые дают возможность развивать наши существующие производства, создавать высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места. Но и самое главное, это наука. Для нас наука на первом месте", - добавил он.Беглов назвал Петербург идеальным местом для вкладывания инвестиций."Санкт-Петербург - это идеальное место, для того, чтобы вкладывать сюда инвестиции. У нас это получается. Мы немножко переформатировали потоки инвестиций. Если раньше мы смотрели на западные страны, то теперь мы работаем с правительством Российской Федерации. Это большой инвестор для всей страны. Вы знаете, что президент дал соответствующие поручения, и Санкт-Петербург получает большие кредиты под маленькие проценты", - сказал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/pmef-1796255983.html

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санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, экономика, александр беглов