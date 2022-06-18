https://ria.ru/20220618/soglasheniya-1796408196.html
Петербург подписал на ПМЭФ соглашений на сумму почти полтриллиона рублей
Петербург подписал на ПМЭФ соглашений на сумму почти полтриллиона рублей - РИА Новости, 18.06.2022
Петербург подписал на ПМЭФ соглашений на сумму почти полтриллиона рублей
Санкт-Петербург подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашений на общую сумму почти 500 миллиардов рублей, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:35
2022-06-18T11:35
2022-06-18T12:30
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
экономика
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашений на общую сумму почти 500 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Александр Беглов."Мы подписали соглашений почти на полтриллиона рублей", - сказал он.Беглов отметил, что в этом году форум был удачным для Петербурга."Все эти соглашения направлены, прежде всего, на развитие общей инфраструктуры нашего города - это и транспорт, и здравоохранение, это и наука, это и образование, это развитие IT-технологий, и многое другое. Безусловно, конечно, расширение возможностей нашей промышленности, которая существует в Санкт-Петербурге. Это пищевка, это судостроение, кораблестроение, тяжелая промышленность", - сказал губернатор."То есть мы взяли курс не просто на направление инвестиций, а на привлечение умных инвестиций, которые дают возможность развивать наши существующие производства, создавать высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места. Но и самое главное, это наука. Для нас наука на первом месте", - добавил он.Беглов назвал Петербург идеальным местом для вкладывания инвестиций."Санкт-Петербург - это идеальное место, для того, чтобы вкладывать сюда инвестиции. У нас это получается. Мы немножко переформатировали потоки инвестиций. Если раньше мы смотрели на западные страны, то теперь мы работаем с правительством Российской Федерации. Это большой инвестор для всей страны. Вы знаете, что президент дал соответствующие поручения, и Санкт-Петербург получает большие кредиты под маленькие проценты", - сказал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/pmef-1796255983.html
https://ria.ru/20220618/pmef-1796413622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, экономика, александр беглов
11:35 18.06.2022 (обновлено: 12:30 18.06.2022)
Петербург подписал на ПМЭФ соглашений на сумму почти полтриллиона рублей
Глава Петербурга Беглов сообщил о подписании соглашений почти на полтриллиона рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашений на общую сумму почти 500 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Александр Беглов.
"Мы подписали соглашений почти на полтриллиона рублей", - сказал он.
Беглов отметил, что в этом году форум был удачным для Петербурга
.
"Все эти соглашения направлены, прежде всего, на развитие общей инфраструктуры нашего города - это и транспорт, и здравоохранение, это и наука, это и образование, это развитие IT-технологий, и многое другое. Безусловно, конечно, расширение возможностей нашей промышленности, которая существует в Санкт-Петербурге. Это пищевка, это судостроение, кораблестроение, тяжелая промышленность", - сказал губернатор.
"То есть мы взяли курс не просто на направление инвестиций, а на привлечение умных инвестиций, которые дают возможность развивать наши существующие производства, создавать высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места. Но и самое главное, это наука. Для нас наука на первом месте", - добавил он.
Беглов назвал Петербург идеальным местом для вкладывания инвестиций.
"Санкт-Петербург - это идеальное место, для того, чтобы вкладывать сюда инвестиции. У нас это получается. Мы немножко переформатировали потоки инвестиций. Если раньше мы смотрели на западные страны, то теперь мы работаем с правительством Российской Федерации. Это большой инвестор для всей страны. Вы знаете, что президент дал соответствующие поручения, и Санкт-Петербург получает большие кредиты под маленькие проценты", - сказал он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.