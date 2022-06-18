https://ria.ru/20220618/snaryady-1796379527.html

Украинские войска выпустили по Донецку более 20 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку более 20 снарядов - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска выпустили по Донецку более 20 снарядов

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало еще два обстрела Донецка с украинской стороны... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T08:22

2022-06-18T08:22

2022-06-18T10:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

днр

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ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало еще два обстрела Донецка с украинской стороны. Об этом сообщается в канале ведомства в Telegram.Так, с восьми утра с интервалом в десять минут со стороны населенного пункта Пески в сторону Куйбышевского района выпущены десять и 13 снарядов калибра 155 миллиметров. За 15 минут до этого по городу ударили еще десятью боеприпасами.Кроме того, ночью обстреляны села Пантелеймоновка и Зайцево, а также поселок Гольмовский.Вчера украинские войска выпустили около 300 снарядов в направлении Донецка. Под ударами оказались Киевский, Петровский, Ворошиловский и Кировский районы. За неделю город несколько раз подвергали интенсивным обстрелам, погибли мирные жители, десятки человек получили ранения.Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в официальном обращении, что республика запросила у Москвы "дополнительные союзнические силы".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220618/vooruzhenie-1796183140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), днр