https://ria.ru/20220618/sanktsii-1796400925.html

Санкционная вакханалия ведет беднейшие страны к голоду, заявил Сечин

Санкционная вакханалия ведет беднейшие страны к голоду, заявил Сечин - РИА Новости, 18.06.2022

Санкционная вакханалия ведет беднейшие страны к голоду, заявил Сечин

Санкционная вакханалия США и бегство инвесторов в доллар как последнее прибежище ведет Штаты к рецессии, а беднейшие страны к голоду и экономическому коллапсу,... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:45

2022-06-18T10:45

2022-06-18T10:53

петербургский международный экономический форум — 2022

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санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санкционная вакханалия США и бегство инвесторов в доллар как последнее прибежище ведет Штаты к рецессии, а беднейшие страны к голоду и экономическому коллапсу, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин."Если раньше деньги перетекали из одних рынков в другие, то теперь падает одновременно все (кроме углеводородов) и даже золото, традиционно используемое для резервирования. Растет доллар как последнее прибежище. Причем растет на фоне системной инфляции в США. То есть США в моменте являются основным бенефициаром кризиса за счет притока капитала и роста доллара. При этом на фоне неизбежного роста ставок растет стоимость обслуживания огромного американского долга. И в ближайшей перспективе – рецессия и стагфляция", - сказал Сечин.Он отметил, что начало рецессии уже видно, приведя в качестве примера падение американского фондового индекса S&P 500, которое составило 23% с начала года.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/energetika-1796396587.html

https://ria.ru/20220618/rynok-1796401433.html

сша

санкт-петербург

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, экономика, сша, санкт-петербург