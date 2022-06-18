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Санкционная вакханалия ведет беднейшие страны к голоду, заявил Сечин - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/sanktsii-1796400925.html
Санкционная вакханалия ведет беднейшие страны к голоду, заявил Сечин
Санкционная вакханалия ведет беднейшие страны к голоду, заявил Сечин - РИА Новости, 18.06.2022
Санкционная вакханалия ведет беднейшие страны к голоду, заявил Сечин
Санкционная вакханалия США и бегство инвесторов в доллар как последнее прибежище ведет Штаты к рецессии, а беднейшие страны к голоду и экономическому коллапсу,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:45
2022-06-18T10:53
петербургский международный экономический форум — 2022
в мире
экономика
сша
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санкционная вакханалия США и бегство инвесторов в доллар как последнее прибежище ведет Штаты к рецессии, а беднейшие страны к голоду и экономическому коллапсу, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин."Если раньше деньги перетекали из одних рынков в другие, то теперь падает одновременно все (кроме углеводородов) и даже золото, традиционно используемое для резервирования. Растет доллар как последнее прибежище. Причем растет на фоне системной инфляции в США. То есть США в моменте являются основным бенефициаром кризиса за счет притока капитала и роста доллара. При этом на фоне неизбежного роста ставок растет стоимость обслуживания огромного американского долга. И в ближайшей перспективе – рецессия и стагфляция", - сказал Сечин.Он отметил, что начало рецессии уже видно, приведя в качестве примера падение американского фондового индекса S&amp;P 500, которое составило 23% с начала года.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/energetika-1796396587.html
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в мире, экономика, сша, санкт-петербург
10:45 18.06.2022 (обновлено: 10:53 18.06.2022)
 
Санкционная вакханалия ведет беднейшие страны к голоду, заявил Сечин

Глава "Роснефти" Сечин: санкционная вакханалия ведет беднейшие страны к голоду

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин
Директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санкционная вакханалия США и бегство инвесторов в доллар как последнее прибежище ведет Штаты к рецессии, а беднейшие страны к голоду и экономическому коллапсу, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Если раньше деньги перетекали из одних рынков в другие, то теперь падает одновременно все (кроме углеводородов) и даже золото, традиционно используемое для резервирования. Растет доллар как последнее прибежище. Причем растет на фоне системной инфляции в США. То есть США в моменте являются основным бенефициаром кризиса за счет притока капитала и роста доллара. При этом на фоне неизбежного роста ставок растет стоимость обслуживания огромного американского долга. И в ближайшей перспективе – рецессия и стагфляция", - сказал Сечин.
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 10:17Петербургский международный экономический форум — 2022
Антироссийские санкции покончили с зеленым переходом, заявил Сечин
Он отметил, что начало рецессии уже видно, приведя в качестве примера падение американского фондового индекса S&P 500, которое составило 23% с начала года.
"Что касается беднейших стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также развивающихся стран, не имеющих собственных доступных энергоресурсов - санкции оборачиваются для них ростом цен на топливо, энергию и продовольствие. Перспектива – голод и экономический коллапс. Это признают сами организаторы санкционной вакханалии", - добавил Сечин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 10:49Петербургский международный экономический форум — 2022
Единый глобальный рынок мертв, считает Сечин
 
Петербургский международный экономический форум — 2022В миреЭкономикаСШАСанкт-Петербург
 
 
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