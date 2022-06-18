10:45 18.06.2022 (обновлено: 10:53 18.06.2022)
Санкционная вакханалия ведет беднейшие страны к голоду, заявил Сечин
Глава "Роснефти" Сечин: санкционная вакханалия ведет беднейшие страны к голоду
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин
Директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санкционная вакханалия США и бегство инвесторов в доллар как последнее прибежище ведет Штаты к рецессии, а беднейшие страны к голоду и экономическому коллапсу, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Если раньше деньги перетекали из одних рынков в другие, то теперь падает одновременно все (кроме углеводородов) и даже золото, традиционно используемое для резервирования. Растет доллар как последнее прибежище. Причем растет на фоне системной инфляции в США. То есть США в моменте являются основным бенефициаром кризиса за счет притока капитала и роста доллара. При этом на фоне неизбежного роста ставок растет стоимость обслуживания огромного американского долга. И в ближайшей перспективе – рецессия и стагфляция", - сказал Сечин.
Он отметил, что начало рецессии уже видно, приведя в качестве примера падение американского фондового индекса S&P 500, которое составило 23% с начала года.
"Что касается беднейших стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также развивающихся стран, не имеющих собственных доступных энергоресурсов - санкции оборачиваются для них ростом цен на топливо, энергию и продовольствие. Перспектива – голод и экономический коллапс. Это признают сами организаторы санкционной вакханалии", - добавил Сечин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.