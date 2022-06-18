https://ria.ru/20220618/sanktsii-1796398381.html

Санкции уничтожили основы права, заявил Сечин

Санкции уничтожили основы права, заявил Сечин - РИА Новости, 18.06.2022

Санкции уничтожили основы права, заявил Сечин

Санкции уничтожили основы сложившегося после Второй мировой войны права - право на защиту собственности, ведение бизнеса, на защиту в суде, заявил глава... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:29

2022-06-18T10:29

2022-06-18T10:29

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

игорь сечин

роснефть

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санкции уничтожили основы сложившегося после Второй мировой войны права - право на защиту собственности, ведение бизнеса, на защиту в суде, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."Принцип верховенства права… является основой любой современной конституционной демократии. Разрушение этого фундаментального принципа, применение санкций со стороны узкой группы стран, привело к уничтожению базовых основ правовой системы, сложившейся в мире по итогам Второй мировой войны: защиты права собственности и свободы ведения предпринимательской деятельности, права на судебную защиту и других фундаментальных прав", — сказал он во время своего доклада.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796346225.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, игорь сечин, роснефть