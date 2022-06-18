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Санкции уничтожили основы права, заявил Сечин - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/sanktsii-1796398381.html
Санкции уничтожили основы права, заявил Сечин
Санкции уничтожили основы права, заявил Сечин - РИА Новости, 18.06.2022
Санкции уничтожили основы права, заявил Сечин
Санкции уничтожили основы сложившегося после Второй мировой войны права - право на защиту собственности, ведение бизнеса, на защиту в суде, заявил глава... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:29
2022-06-18T10:29
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
игорь сечин
роснефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санкции уничтожили основы сложившегося после Второй мировой войны права - право на защиту собственности, ведение бизнеса, на защиту в суде, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."Принцип верховенства права… является основой любой современной конституционной демократии. Разрушение этого фундаментального принципа, применение санкций со стороны узкой группы стран, привело к уничтожению базовых основ правовой системы, сложившейся в мире по итогам Второй мировой войны: защиты права собственности и свободы ведения предпринимательской деятельности, права на судебную защиту и других фундаментальных прав", — сказал он во время своего доклада.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, игорь сечин, роснефть
10:29 18.06.2022
 
Санкции уничтожили основы права, заявил Сечин

Глава "Роснефти" Сечин: санкции уничтожили основы сложившегося после Второй мировой права

© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкГлавный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин выступает на XI Евразийском экономическом форуме в Вероне. 25 октября 2018
Главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО НК Роснефть Игорь Сечин выступает на XI Евразийском экономическом форуме в Вероне. 25 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Алессандро Рота
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санкции уничтожили основы сложившегося после Второй мировой войны права - право на защиту собственности, ведение бизнеса, на защиту в суде, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Принцип верховенства права… является основой любой современной конституционной демократии. Разрушение этого фундаментального принципа, применение санкций со стороны узкой группы стран, привело к уничтожению базовых основ правовой системы, сложившейся в мире по итогам Второй мировой войны: защиты права собственности и свободы ведения предпринимательской деятельности, права на судебную защиту и других фундаментальных прав", — сказал он во время своего доклада.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 21:26
Чижов заявил, что Россия привыкла жить с санкциями
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаИгорь СечинРоснефть
 
 
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