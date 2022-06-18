https://ria.ru/20220618/sanktsii-1796398381.html
Санкции уничтожили основы права, заявил Сечин
Санкции уничтожили основы права, заявил Сечин - РИА Новости, 18.06.2022
Санкции уничтожили основы права, заявил Сечин
Санкции уничтожили основы сложившегося после Второй мировой войны права - право на защиту собственности, ведение бизнеса, на защиту в суде, заявил глава... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:29
2022-06-18T10:29
2022-06-18T10:29
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
игорь сечин
роснефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санкции уничтожили основы сложившегося после Второй мировой войны права - право на защиту собственности, ведение бизнеса, на защиту в суде, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."Принцип верховенства права… является основой любой современной конституционной демократии. Разрушение этого фундаментального принципа, применение санкций со стороны узкой группы стран, привело к уничтожению базовых основ правовой системы, сложившейся в мире по итогам Второй мировой войны: защиты права собственности и свободы ведения предпринимательской деятельности, права на судебную защиту и других фундаментальных прав", — сказал он во время своего доклада.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796346225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь сечин, роснефть
Санкции уничтожили основы права, заявил Сечин
Глава "Роснефти" Сечин: санкции уничтожили основы сложившегося после Второй мировой права
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Санкции уничтожили основы сложившегося после Второй мировой войны права - право на защиту собственности, ведение бизнеса, на защиту в суде, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Принцип верховенства права… является основой любой современной конституционной демократии. Разрушение этого фундаментального принципа, применение санкций со стороны узкой группы стран, привело к уничтожению базовых основ правовой системы, сложившейся в мире по итогам Второй мировой войны: защиты права собственности и свободы ведения предпринимательской деятельности, права на судебную защиту и других фундаментальных прав", — сказал он во время своего доклада.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ
) проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.