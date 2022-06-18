15:00 18.06.2022 (обновлено: 15:05 18.06.2022)
Эрдоган захотел провести саммит Турция — Сербия — Босния и Герцеговина
Глава МИД Турции Чавушоглу: Эрдоган захотел провести саммит с Сербией и БиГ
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 18 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган хочет провести саммит Турция - Сербия - Босния и Герцеговина, сербский лидер Александр Вучич высказал готовность, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"В удобное время наш лидер хочет провести саммит Турция – Сербия – Босния и Герцеговина. В наших контактах сербский лидер Александр Вучич выразил такую готовность", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в субботу.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).