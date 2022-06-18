https://ria.ru/20220618/sammit-1796443022.html

Эрдоган захотел провести саммит Турция — Сербия — Босния и Герцеговина

Эрдоган захотел провести саммит Турция — Сербия — Босния и Герцеговина - РИА Новости, 18.06.2022

Эрдоган захотел провести саммит Турция — Сербия — Босния и Герцеговина

Президент Турции Тайип Эрдоган хочет провести саммит Турция - Сербия - Босния и Герцеговина, сербский лидер Александр Вучич высказал готовность, заявил глава... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:00

2022-06-18T15:00

2022-06-18T15:05

в мире

турция

босния и герцеговина

сербия

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 18 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган хочет провести саммит Турция - Сербия - Босния и Герцеговина, сербский лидер Александр Вучич высказал готовность, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."В удобное время наш лидер хочет провести саммит Турция – Сербия – Босния и Герцеговина. В наших контактах сербский лидер Александр Вучич выразил такую готовность", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в субботу.Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

https://ria.ru/20220613/turtsiya-1795074285.html

турция

босния и герцеговина

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, босния и герцеговина, сербия, реджеп тайип эрдоган