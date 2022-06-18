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Единый глобальный рынок мертв, считает Сечин - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/rynok-1796401433.html
Единый глобальный рынок мертв, считает Сечин
Единый глобальный рынок мертв, считает Сечин - РИА Новости, 18.06.2022
Единый глобальный рынок мертв, считает Сечин
Единый глобальный рынок мертв, а все его институты и механизмы регулирования работают по сути в режиме войны, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:49
2022-06-18T10:49
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
игорь сечин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Единый глобальный рынок мертв, а все его институты и механизмы регулирования работают по сути в режиме войны, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин."Единый глобальный рынок мертв. Все прежние институты и механизмы его регулирования действуют во внеэкономическом режиме, по сути – в режиме войны", - сказал Сечин.По его словам, в этих условиях невозможно переоценить роль России в формировании новой конфигурации рынков и новых институтов взаимодействия стран, стремящихся к независимости от "санкционного произвола".Как пример он привел ситуацию между США и Китаем. Китай строил свой экономический рост в рамках глобальной экономики, но США объявили страну угрозой как экономической, так и военно-политической, отметил Сечин. Например, теряя свои лидерские позиции в технологиях, США действуют против Китая нерыночными методами, наложив жесткие санкции на компанию Huawei.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, игорь сечин
10:49 18.06.2022
 
Единый глобальный рынок мертв, считает Сечин

Глава "Роснефти" Сечин: единый глобальный рынок мертв и по сути работает в режиме войны

© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Алессандро Рота
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Единый глобальный рынок мертв, а все его институты и механизмы регулирования работают по сути в режиме войны, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Единый глобальный рынок мертв. Все прежние институты и механизмы его регулирования действуют во внеэкономическом режиме, по сути – в режиме войны", - сказал Сечин.
По его словам, в этих условиях невозможно переоценить роль России в формировании новой конфигурации рынков и новых институтов взаимодействия стран, стремящихся к независимости от "санкционного произвола".
Как пример он привел ситуацию между США и Китаем. Китай строил свой экономический рост в рамках глобальной экономики, но США объявили страну угрозой как экономической, так и военно-политической, отметил Сечин. Например, теряя свои лидерские позиции в технологиях, США действуют против Китая нерыночными методами, наложив жесткие санкции на компанию Huawei.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума — 2022 в зале перед началом пленарного заседания - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 08:00
Нефть. Инфляция. Валюта. О чем договорились на форуме в Санкт-Петербурге
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияИгорь Сечин
 
 
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