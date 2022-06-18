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В "Роснефти" прокомментировали обвинение в поставках иранской нефти в ЕС - РИА Новости, 18.06.2022
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В "Роснефти" прокомментировали обвинение в поставках иранской нефти в ЕС
В "Роснефти" прокомментировали обвинение в поставках иранской нефти в ЕС - РИА Новости, 18.06.2022
В "Роснефти" прокомментировали обвинение в поставках иранской нефти в ЕС
Обвинение США "Роснефти" в участии в поставках иранской нефти в Европу абсолютно голословно и неправомерно, сказал глава компании Игорь Сечин. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:21
2022-06-18T10:21
петербургский международный экономический форум — 2022
энтони блинкен
михаил леонтьев
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европа
сша
роснефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Обвинение США "Роснефти" в участии в поставках иранской нефти в Европу абсолютно голословно и неправомерно, сказал глава компании Игорь Сечин.Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце мая заявил, что российские власти и государственные компании помогают иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) заниматься контрабандой нефти и отмывать доходы. По словам пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева, компания намерена обратиться в суд с иском против минфина США, заявившего об участии компании в транспортировке крупных партий иранской нефти."Официальные лица администрации США в очередной раз абсолютно голословно и неправомерно обвинили нашу компанию в поставках иранской нефти в Европу. Хочу поблагодарить Министерство иностранных дел России, выступившее с решительным протестом против выдуманных обвинений, озвученных высокопоставленными должностными лицами США", - сказал Сечин на сессии ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220603/rosneft-1793062561.html
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энтони блинкен, михаил леонтьев, россия, европа, сша, роснефть, министерство финансов сша, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире
10:21 18.06.2022
 
В "Роснефти" прокомментировали обвинение в поставках иранской нефти в ЕС

Глава "Роснефти" Сечин назвал обвинение в участии в поставках нефти Ирана в ЕС голословным

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник нефтедобывающего предприятия
Сотрудник нефтедобывающего предприятия - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник нефтедобывающего предприятия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Обвинение США "Роснефти" в участии в поставках иранской нефти в Европу абсолютно голословно и неправомерно, сказал глава компании Игорь Сечин.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце мая заявил, что российские власти и государственные компании помогают иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) заниматься контрабандой нефти и отмывать доходы. По словам пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева, компания намерена обратиться в суд с иском против минфина США, заявившего об участии компании в транспортировке крупных партий иранской нефти.
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"Официальные лица администрации США в очередной раз абсолютно голословно и неправомерно обвинили нашу компанию в поставках иранской нефти в Европу. Хочу поблагодарить Министерство иностранных дел России, выступившее с решительным протестом против выдуманных обвинений, озвученных высокопоставленными должностными лицами США", - сказал Сечин на сессии ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Энтони БлинкенМихаил ЛеонтьевРоссияЕвропаСШАРоснефтьМинистерство финансов СШАПетербургский международный экономический форум (фонд)В мире
 
 
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