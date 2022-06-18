https://ria.ru/20220618/rosneft-1796397127.html

В "Роснефти" прокомментировали обвинение в поставках иранской нефти в ЕС

В "Роснефти" прокомментировали обвинение в поставках иранской нефти в ЕС - РИА Новости, 18.06.2022

В "Роснефти" прокомментировали обвинение в поставках иранской нефти в ЕС

Обвинение США "Роснефти" в участии в поставках иранской нефти в Европу абсолютно голословно и неправомерно, сказал глава компании Игорь Сечин. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:21

2022-06-18T10:21

2022-06-18T10:21

петербургский международный экономический форум — 2022

энтони блинкен

михаил леонтьев

россия

европа

сша

роснефть

министерство финансов сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Обвинение США "Роснефти" в участии в поставках иранской нефти в Европу абсолютно голословно и неправомерно, сказал глава компании Игорь Сечин.Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце мая заявил, что российские власти и государственные компании помогают иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) заниматься контрабандой нефти и отмывать доходы. По словам пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева, компания намерена обратиться в суд с иском против минфина США, заявившего об участии компании в транспортировке крупных партий иранской нефти."Официальные лица администрации США в очередной раз абсолютно голословно и неправомерно обвинили нашу компанию в поставках иранской нефти в Европу. Хочу поблагодарить Министерство иностранных дел России, выступившее с решительным протестом против выдуманных обвинений, озвученных высокопоставленными должностными лицами США", - сказал Сечин на сессии ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220603/rosneft-1793062561.html

https://ria.ru/20220613/sanktsii-1794976929.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

энтони блинкен, михаил леонтьев, россия, европа, сша, роснефть, министерство финансов сша, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире