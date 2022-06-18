https://ria.ru/20220618/rieltor-1796448511.html
В Махачкале риелтор задушил женщину и сжег тело за отказ платить за услугу
В Махачкале риелтор задушил женщину и сжег тело за отказ платить за услугу - РИА Новости, 18.06.2022
В Махачкале риелтор задушил женщину и сжег тело за отказ платить за услугу
Мужчина, работающий риелтором в Махачкале, задушил и сжёг тело женщины, отказавшейся платить ему за оказанные услуги, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:47
2022-06-18T15:47
2022-06-18T15:47
республика дагестан
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 18 июн — РИА Новости. Мужчина, работающий риелтором в Махачкале, задушил и сжёг тело женщины, отказавшейся платить ему за оказанные услуги, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что полиция нашла в Махачкале обгоревшее тело женщины со следами насильственной смерти. Тело принадлежало разыскиваемой ранее 48-летней жительнице Махачкалы, пропавшей 5 июня."Подозреваемый — 25-летний житель Махачкалы — рассказал, что был риелтором и помогал погибшей продать квартиру. Узнав, что женщина уже заключила сделку, он ожидал получить ранее оговорённую сумму. 5 июня, когда она получила оставшиеся деньги — 440 000 рублей, они встретились, но беседа получилась конфликтной и подозреваемый нанёс девушке удар по голове", — говорится в сообщении.По информации правоохранителей, на своём авто он вывез женщину в бессознательном состоянии в безлюдное место и задушил. После этого на территории заброшенного полигона, на окраине селения Аданак Карабудахкентского района облил тело растворителем и сжёг, чтобы скрыть содеянное.Собранный полицейскими материал передан по подследственности.СУСК России по Дагестану возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 (убийство) и части 2 статьи 162 (разбой) УК РФ.
https://ria.ru/20220612/spasenie-1794903434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, происшествия, махачкала
В Махачкале риелтор задушил женщину и сжег тело за отказ платить за услугу
В Махачкале 25-летний риелтор задушил женщину и сжег тело из-за отказа платить за услугу
МАХАЧКАЛА, 18 июн — РИА Новости. Мужчина, работающий риелтором в Махачкале, задушил и сжёг тело женщины, отказавшейся платить ему за оказанные услуги, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что полиция нашла в Махачкале
обгоревшее тело женщины со следами насильственной смерти. Тело принадлежало разыскиваемой ранее 48-летней жительнице Махачкалы, пропавшей 5 июня.
"Подозреваемый — 25-летний житель Махачкалы — рассказал, что был риелтором и помогал погибшей продать квартиру. Узнав, что женщина уже заключила сделку, он ожидал получить ранее оговорённую сумму. 5 июня, когда она получила оставшиеся деньги — 440 000 рублей, они встретились, но беседа получилась конфликтной и подозреваемый нанёс девушке удар по голове", — говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, на своём авто он вывез женщину в бессознательном состоянии в безлюдное место и задушил. После этого на территории заброшенного полигона, на окраине селения Аданак Карабудахкентского района
облил тело растворителем и сжёг, чтобы скрыть содеянное.
Собранный полицейскими материал передан по подследственности.
СУСК России
по Дагестану возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 (убийство) и части 2 статьи 162 (разбой) УК РФ.