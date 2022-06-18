https://ria.ru/20220618/rieltor-1796448511.html

В Махачкале риелтор задушил женщину и сжег тело за отказ платить за услугу

В Махачкале риелтор задушил женщину и сжег тело за отказ платить за услугу - РИА Новости, 18.06.2022

В Махачкале риелтор задушил женщину и сжег тело за отказ платить за услугу

Мужчина, работающий риелтором в Махачкале, задушил и сжёг тело женщины, отказавшейся платить ему за оказанные услуги, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:47

2022-06-18T15:47

2022-06-18T15:47

республика дагестан

происшествия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 18 июн — РИА Новости. Мужчина, работающий риелтором в Махачкале, задушил и сжёг тело женщины, отказавшейся платить ему за оказанные услуги, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что полиция нашла в Махачкале обгоревшее тело женщины со следами насильственной смерти. Тело принадлежало разыскиваемой ранее 48-летней жительнице Махачкалы, пропавшей 5 июня."Подозреваемый — 25-летний житель Махачкалы — рассказал, что был риелтором и помогал погибшей продать квартиру. Узнав, что женщина уже заключила сделку, он ожидал получить ранее оговорённую сумму. 5 июня, когда она получила оставшиеся деньги — 440 000 рублей, они встретились, но беседа получилась конфликтной и подозреваемый нанёс девушке удар по голове", — говорится в сообщении.По информации правоохранителей, на своём авто он вывез женщину в бессознательном состоянии в безлюдное место и задушил. После этого на территории заброшенного полигона, на окраине селения Аданак Карабудахкентского района облил тело растворителем и сжёг, чтобы скрыть содеянное.Собранный полицейскими материал передан по подследственности.СУСК России по Дагестану возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 (убийство) и части 2 статьи 162 (разбой) УК РФ.

https://ria.ru/20220612/spasenie-1794903434.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика дагестан, происшествия, махачкала