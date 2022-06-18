https://ria.ru/20220618/putin-1796446451.html

Путин передал военным медикам поклон за спасение участников спецоперации

Путин передал военным медикам поклон за спасение участников спецоперации - РИА Новости, 18.06.2022

Путин передал военным медикам поклон за спасение участников спецоперации

Президент России Владимир Путин поблагодарил военных медиков за спасение жизней участников военной операции на Украине. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:33

2022-06-18T15:33

2022-06-18T16:47

общество

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил военных медиков за спасение жизней участников военной операции на Украине.Путин также подчеркнул, что пандемия коронавируса потребовала от медработников много мужества, терпения, сострадания и самопожертвования."Именно эти, лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик, мирным жителям освобожденных территорий", — приводятся на сайте Кремля слова главы государства.Среди открывшихся учреждений — онкодиспансеры в Улан-Удэ и Волгограде, инфекционные больницы в Белгороде и Оренбурге, корпус медицинской реабилитации Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, поликлиника в Новосибирске, две поликлиники после капитального ремонта в Санкт-Петербурге и Ярославле, а также 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов в Свердловской и Челябинской областях.

https://ria.ru/20220618/mediki-1796444521.html

россия

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Дарья Буймова

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Поздравление Путина с Днем медицинского работника Президент РФ Владимир Путин поздравил всех медиков с наступающим днем медицинского работника. "Поздравляю вас, всех ваших коллег, сотрудников федеральных и региональных медицинских учреждений, районных и городских больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, бригад МЧС, скорой помощи, санитарной авиации, военнослужащих медицинской службы с наступающим праздником - днем медицинского работника", - сказал президент на открытии церемонии новых объектов здравоохранения в субъектах РФ. 2022-06-18T15:33 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин