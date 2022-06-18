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Путин передал военным медикам поклон за спасение участников спецоперации - РИА Новости, 18.06.2022
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Путин передал военным медикам поклон за спасение участников спецоперации
Путин передал военным медикам поклон за спасение участников спецоперации - РИА Новости, 18.06.2022
Путин передал военным медикам поклон за спасение участников спецоперации
Президент России Владимир Путин поблагодарил военных медиков за спасение жизней участников военной операции на Украине. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:33
2022-06-18T16:47
общество
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил военных медиков за спасение жизней участников военной операции на Украине.Путин также подчеркнул, что пандемия коронавируса потребовала от медработников много мужества, терпения, сострадания и самопожертвования."Именно эти, лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик, мирным жителям освобожденных территорий", — приводятся на сайте Кремля слова главы государства.Среди открывшихся учреждений — онкодиспансеры в Улан-Удэ и Волгограде, инфекционные больницы в Белгороде и Оренбурге, корпус медицинской реабилитации Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, поликлиника в Новосибирске, две поликлиники после капитального ремонта в Санкт-Петербурге и Ярославле, а также 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов в Свердловской и Челябинской областях.
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Поздравление Путина с Днем медицинского работника
Президент РФ Владимир Путин поздравил всех медиков с наступающим днем медицинского работника. "Поздравляю вас, всех ваших коллег, сотрудников федеральных и региональных медицинских учреждений, районных и городских больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, бригад МЧС, скорой помощи, санитарной авиации, военнослужащих медицинской службы с наступающим праздником - днем медицинского работника", - сказал президент на открытии церемонии новых объектов здравоохранения в субъектах РФ.
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общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин
15:33 18.06.2022 (обновлено: 16:47 18.06.2022)
 
Путин передал военным медикам поклон за спасение участников спецоперации

Президент Путин передал военным медикам благодарность за спасение участников спецоперации

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил военных медиков за спасение жизней участников военной операции на Украине.

"Хочу особо обратиться к военным врачам, военфельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу госпиталей Минобороны, Росгвардии, других силовых структур, к тем, кто рискуя, порой жертвуя собой, оказывают медицинскую помощь под обстрелами на передовой. <...> Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции", — отметил он в ходе мероприятия, посвященного открытию новых объектов здравоохранения в регионах.

Путин также подчеркнул, что пандемия коронавируса потребовала от медработников много мужества, терпения, сострадания и самопожертвования.
"Именно эти, лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик, мирным жителям освобожденных территорий", — приводятся на сайте Кремля слова главы государства.
Среди открывшихся учреждений — онкодиспансеры в Улан-Удэ и Волгограде, инфекционные больницы в Белгороде и Оренбурге, корпус медицинской реабилитации Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, поликлиника в Новосибирске, две поликлиники после капитального ремонта в Санкт-Петербурге и Ярославле, а также 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов в Свердловской и Челябинской областях.
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