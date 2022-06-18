15:33 18.06.2022 (обновлено: 16:47 18.06.2022)
Путин передал военным медикам поклон за спасение участников спецоперации
Президент Путин передал военным медикам благодарность за спасение участников спецоперации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил военных медиков за спасение жизней участников военной операции на Украине.
"Хочу особо обратиться к военным врачам, военфельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу госпиталей Минобороны, Росгвардии, других силовых структур, к тем, кто рискуя, порой жертвуя собой, оказывают медицинскую помощь под обстрелами на передовой. <...> Низкий поклон вам за спасенные жизни наших боевых товарищей, которые принимают участие в специальной военной операции", — отметил он в ходе мероприятия, посвященного открытию новых объектов здравоохранения в регионах.
Путин также подчеркнул, что пандемия коронавируса потребовала от медработников много мужества, терпения, сострадания и самопожертвования.
"Именно эти, лучшие качества сейчас показывают медицинские работники России, когда помогают гражданам Донецкой и Луганской народных республик, мирным жителям освобожденных территорий", — приводятся на сайте Кремля слова главы государства.
Среди открывшихся учреждений — онкодиспансеры в Улан-Удэ и Волгограде, инфекционные больницы в Белгороде и Оренбурге, корпус медицинской реабилитации Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, поликлиника в Новосибирске, две поликлиники после капитального ремонта в Санкт-Петербурге и Ярославле, а также 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов в Свердловской и Челябинской областях.