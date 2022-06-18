https://ria.ru/20220618/putin-1796378980.html

Brand Analytics: Путин лидирует в рейтинге медиаперсон ПМЭФ-2022

Brand Analytics: Путин лидирует в рейтинге медиаперсон ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 18.06.2022

Brand Analytics: Путин лидирует в рейтинге медиаперсон ПМЭФ-2022

Brand Analytics назвал десятку наиболее упоминаемых в соцмедиа персон ПМЭФ-2022: рейтинг с большим отрывом возглавил президент Владимир Путин, в пятерку лидеров РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T08:13

2022-06-18T08:13

2022-06-18T12:56

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

технологии

денис пушилин

мария захарова

россия

донецкая народная республика

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Brand Analytics назвал десятку наиболее упоминаемых в соцмедиа персон ПМЭФ-2022: рейтинг с большим отрывом возглавил президент Владимир Путин, в пятерку лидеров также вошла робот-буфетчица Дуняша, уступив всего одну позицию главе Банка России Эльвире Набиуллиной, говорится в сообщении IT-компании.По данным авторов рейтинга, Путина упомянули в медиа более 61 тысячи раз.На второй позиции оказался лидер ДНР Денис Пушилин с десятью тысячами упоминаний. Тройку лидеров замыкает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, получивший 8,7 тысячи упоминаний.Глава ЦБ заняла четвертую строчку, возглавив при этом рейтинг женщин-политиков с восемью тысячами упоминаний в социальных медиа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оказалась на седьмом месте — у нее 6,8 тысячи упоминаний."Единственной роботизированной персоной форума стала Дуняша. Отсутствие "души" не помешало электронной буфетчице общаться, угощать гостей ПМЭФ-2022 мороженым и заодно стать настоящей звездой форума: у Дуняши пятое место рейтинга и более семи тысяч упоминаний", — отмечают авторы исследования.Министр финансов Антон Силуанов, традиционный спикер ПМЭФ, оказался на восьмой строчке рейтинга, получив 6,4 тысячи упоминаний. Замыкает десятку глава Сбербанка Герман Греф с 4,5 тысячи упоминаний.Всего за три дня работы Петербургского международного экономического форума русскоязычные пользователи опубликовали более 380 тысяч сообщений с упоминанием событий на ПМЭФ. Эти публикации собрали 3,1 миллиона лайков, репостов и комментариев в соцмедиа.Для расчета рейтинга было проанализировано более 240 миллионов публичных сообщений русскоязычных социальных медиа в период с 15 по 17 июня. Данные включают сообщения социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, "Дзен", Rutube, Youtube, Instagram*, Facebook* , TikTok, Twitter (в том числе упоминания в Stories, анализ текста на картинках и в видеороликах), а также сообщения блогов, форумов, сайтов отзывов, комментарии к новостным статьям и другие источники.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220617/miroporyadok-1796217197.html

https://ria.ru/20220222/podderzhka-1774236545.html

россия

донецкая народная республика

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, денис пушилин, мария захарова, россия, донецкая народная республика, петербургский международный экономический форум (фонд), facebook, центральный банк рф (цб рф), владимир путин