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Brand Analytics: Путин лидирует в рейтинге медиаперсон ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/putin-1796378980.html
Brand Analytics: Путин лидирует в рейтинге медиаперсон ПМЭФ-2022
Brand Analytics: Путин лидирует в рейтинге медиаперсон ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 18.06.2022
Brand Analytics: Путин лидирует в рейтинге медиаперсон ПМЭФ-2022
Brand Analytics назвал десятку наиболее упоминаемых в соцмедиа персон ПМЭФ-2022: рейтинг с большим отрывом возглавил президент Владимир Путин, в пятерку лидеров РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T08:13
2022-06-18T12:56
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
технологии
денис пушилин
мария захарова
россия
донецкая народная республика
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Brand Analytics назвал десятку наиболее упоминаемых в соцмедиа персон ПМЭФ-2022: рейтинг с большим отрывом возглавил президент Владимир Путин, в пятерку лидеров также вошла робот-буфетчица Дуняша, уступив всего одну позицию главе Банка России Эльвире Набиуллиной, говорится в сообщении IT-компании.По данным авторов рейтинга, Путина упомянули в медиа более 61 тысячи раз.На второй позиции оказался лидер ДНР Денис Пушилин с десятью тысячами упоминаний. Тройку лидеров замыкает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, получивший 8,7 тысячи упоминаний.Глава ЦБ заняла четвертую строчку, возглавив при этом рейтинг женщин-политиков с восемью тысячами упоминаний в социальных медиа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оказалась на седьмом месте — у нее 6,8 тысячи упоминаний."Единственной роботизированной персоной форума стала Дуняша. Отсутствие "души" не помешало электронной буфетчице общаться, угощать гостей ПМЭФ-2022 мороженым и заодно стать настоящей звездой форума: у Дуняши пятое место рейтинга и более семи тысяч упоминаний", — отмечают авторы исследования.Министр финансов Антон Силуанов, традиционный спикер ПМЭФ, оказался на восьмой строчке рейтинга, получив 6,4 тысячи упоминаний. Замыкает десятку глава Сбербанка Герман Греф с 4,5 тысячи упоминаний.Всего за три дня работы Петербургского международного экономического форума русскоязычные пользователи опубликовали более 380 тысяч сообщений с упоминанием событий на ПМЭФ. Эти публикации собрали 3,1 миллиона лайков, репостов и комментариев в соцмедиа.Для расчета рейтинга было проанализировано более 240 миллионов публичных сообщений русскоязычных социальных медиа в период с 15 по 17 июня. Данные включают сообщения социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, "Дзен", Rutube, Youtube, Instagram*, Facebook* , TikTok, Twitter (в том числе упоминания в Stories, анализ текста на картинках и в видеороликах), а также сообщения блогов, форумов, сайтов отзывов, комментарии к новостным статьям и другие источники.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220617/miroporyadok-1796217197.html
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россия
донецкая народная республика
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Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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общество, технологии, денис пушилин, мария захарова, россия, донецкая народная республика, петербургский международный экономический форум (фонд), facebook, центральный банк рф (цб рф), владимир путин
08:13 18.06.2022 (обновлено: 12:56 18.06.2022)
 
Brand Analytics: Путин лидирует в рейтинге медиаперсон ПМЭФ-2022

Brand Analytics: президент Владимир Путин лидирует в рейтинге медиаперсон ПМЭФ-2022

© Brand AnalyticsТоп-10 медиаперсон ПМЭФ-2022
Топ-10 медиаперсон ПМЭФ-2022
© Brand Analytics
Топ-10 медиаперсон ПМЭФ-2022
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Brand Analytics назвал десятку наиболее упоминаемых в соцмедиа персон ПМЭФ-2022: рейтинг с большим отрывом возглавил президент Владимир Путин, в пятерку лидеров также вошла робот-буфетчица Дуняша, уступив всего одну позицию главе Банка России Эльвире Набиуллиной, говорится в сообщении IT-компании.
По данным авторов рейтинга, Путина упомянули в медиа более 61 тысячи раз.
Путин: Правила нового миропорядка будут задавать сильные государства - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 17:00Петербургский международный экономический форум — 2022
Правила нового миропорядка будут задавать суверенные страны, заявил Путин
На второй позиции оказался лидер ДНР Денис Пушилин с десятью тысячами упоминаний. Тройку лидеров замыкает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, получивший 8,7 тысячи упоминаний.
Глава ЦБ заняла четвертую строчку, возглавив при этом рейтинг женщин-политиков с восемью тысячами упоминаний в социальных медиа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова оказалась на седьмом месте — у нее 6,8 тысячи упоминаний.
"Единственной роботизированной персоной форума стала Дуняша. Отсутствие "души" не помешало электронной буфетчице общаться, угощать гостей ПМЭФ-2022 мороженым и заодно стать настоящей звездой форума: у Дуняши пятое место рейтинга и более семи тысяч упоминаний", — отмечают авторы исследования.
Министр финансов Антон Силуанов, традиционный спикер ПМЭФ, оказался на восьмой строчке рейтинга, получив 6,4 тысячи упоминаний. Замыкает десятку глава Сбербанка Герман Греф с 4,5 тысячи упоминаний.
Всего за три дня работы Петербургского международного экономического форума русскоязычные пользователи опубликовали более 380 тысяч сообщений с упоминанием событий на ПМЭФ. Эти публикации собрали 3,1 миллиона лайков, репостов и комментариев в соцмедиа.
Для расчета рейтинга было проанализировано более 240 миллионов публичных сообщений русскоязычных социальных медиа в период с 15 по 17 июня. Данные включают сообщения социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, "Дзен", Rutube, Youtube, Instagram*, Facebook* , TikTok, Twitter (в том числе упоминания в Stories, анализ текста на картинках и в видеороликах), а также сообщения блогов, форумов, сайтов отзывов, комментарии к новостным статьям и другие источники.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Жители Донецка смотрят трансляцию церемонии подписания документов о признании Россией ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ОбществоТехнологииДенис ПушилинМария ЗахароваРоссияДонецкая Народная РеспубликаПетербургский международный экономический форум (фонд)FacebookЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир Путин
 
 
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