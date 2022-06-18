https://ria.ru/20220618/premer-1796385417.html
В Мьянме не исключили визита премьер-министра в Россию
В Мьянме не исключили визита премьер-министра в Россию - РИА Новости, 18.06.2022
В Мьянме не исключили визита премьер-министра в Россию
Премьер-министр Мьянмы, старший генерал Мин Аунг Хлайн планирует визит в Москву, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T09:31
2022-06-18T09:31
2022-06-18T09:31
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
мьянма
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С.Петербург, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы, старший генерал Мин Аунг Хлайн планирует визит в Москву, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У."Возможно, он планирует визит в Москву, но я не знаю точных дат", - сказал министр.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
https://ria.ru/20220618/khab-1796385033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мьянма
В Мьянме не исключили визита премьер-министра в Россию
Министр инвестиций Мьянмы: премьер Мин Аунг Хлайн планирует посетить Москву