https://ria.ru/20220618/premer-1796385417.html

В Мьянме не исключили визита премьер-министра в Россию

В Мьянме не исключили визита премьер-министра в Россию - РИА Новости, 18.06.2022

В Мьянме не исключили визита премьер-министра в Россию

Премьер-министр Мьянмы, старший генерал Мин Аунг Хлайн планирует визит в Москву, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T09:31

2022-06-18T09:31

2022-06-18T09:31

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

мьянма

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С.Петербург, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Мьянмы, старший генерал Мин Аунг Хлайн планирует визит в Москву, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У."Возможно, он планирует визит в Москву, но я не знаю точных дат", - сказал министр.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.

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россия

мьянма

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, мьянма