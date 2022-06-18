https://ria.ru/20220618/postavki-1796377869.html

"Синара-ТМ" рассматривает возможность поставки колесной техники за рубеж

"Синара-ТМ" рассматривает возможность поставки колесной техники за рубеж - РИА Новости, 18.06.2022

"Синара-ТМ" рассматривает возможность поставки колесной техники за рубеж

Холдинг "Синара - Транспортные Машины" (СТМ, входит в группу "Синара") рассматривает возможность поставки своей колесной городской техники за границу, в том... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T07:54

2022-06-18T07:54

2022-06-18T07:54

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Холдинг "Синара - Транспортные Машины" (СТМ, входит в группу "Синара") рассматривает возможность поставки своей колесной городской техники за границу, в том числе в страны ближнего зарубежья, рассказал РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума директор по общественному транспорту компании СТМ Николай Пронин.По данным холдинга, серийное производство колесной техники СТМ будет организовано на производственных площадках "Челябинского трубопрокатного завода", где уже ведутся работы по модернизации помещений и подготовке инфраструктуры.Как отметил Пронин, в перспективе на предприятии планируется производить целую линейку городского транспорта - от троллейбусов и электробусов до автобусов на газовом и дизельном двигателях.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/tekhnika-1796376673.html

санкт-петербург

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, санкт-петербург