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"Синара-ТМ" рассматривает возможность поставки колесной техники за рубеж - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/postavki-1796377869.html
"Синара-ТМ" рассматривает возможность поставки колесной техники за рубеж
"Синара-ТМ" рассматривает возможность поставки колесной техники за рубеж - РИА Новости, 18.06.2022
"Синара-ТМ" рассматривает возможность поставки колесной техники за рубеж
Холдинг "Синара - Транспортные Машины" (СТМ, входит в группу "Синара") рассматривает возможность поставки своей колесной городской техники за границу, в том... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T07:54
2022-06-18T07:54
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Холдинг "Синара - Транспортные Машины" (СТМ, входит в группу "Синара") рассматривает возможность поставки своей колесной городской техники за границу, в том числе в страны ближнего зарубежья, рассказал РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума директор по общественному транспорту компании СТМ Николай Пронин.По данным холдинга, серийное производство колесной техники СТМ будет организовано на производственных площадках "Челябинского трубопрокатного завода", где уже ведутся работы по модернизации помещений и подготовке инфраструктуры.Как отметил Пронин, в перспективе на предприятии планируется производить целую линейку городского транспорта - от троллейбусов и электробусов до автобусов на газовом и дизельном двигателях.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург
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экономика, санкт-петербург
07:54 18.06.2022
 
"Синара-ТМ" рассматривает возможность поставки колесной техники за рубеж

"Синара-ТМ" рассматривает возможность поставки колесной техники в Узбекистан и Казахстан

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2022
ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Холдинг "Синара - Транспортные Машины" (СТМ, входит в группу "Синара") рассматривает возможность поставки своей колесной городской техники за границу, в том числе в страны ближнего зарубежья, рассказал РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума директор по общественному транспорту компании СТМ Николай Пронин.
"За рубеж рассматриваем (поставку техники и сотрудничество - ред.) с теми странами, которые продолжают работать. В первую очередь, это страны ближнего зарубежья - Узбекистан, Казахстан, Таджикистан", - рассказал Пронин, добавив, что также планируется поставлять технику во все регионы России.
По данным холдинга, серийное производство колесной техники СТМ будет организовано на производственных площадках "Челябинского трубопрокатного завода", где уже ведутся работы по модернизации помещений и подготовке инфраструктуры.
Как отметил Пронин, в перспективе на предприятии планируется производить целую линейку городского транспорта - от троллейбусов и электробусов до автобусов на газовом и дизельном двигателях.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Челябинск - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 07:12Петербургский международный экономический форум — 2022
"Синара-ТМ" займется производством городской колесной техники в Челябинске
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-Петербург
 
 
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