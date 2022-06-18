https://ria.ru/20220618/po-1796449912.html
Эксперт рассказал, в какой срок России удастся заменить иностранное ПО
Эксперт рассказал, в какой срок России удастся заменить иностранное ПО - РИА Новости, 18.06.2022
Эксперт рассказал, в какой срок России удастся заменить иностранное ПО
Программное обеспечение в промышленности для некритических систем можно заменить на российское в течение полутора-двух лет, для критических – в период до шести... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:55
2022-06-18T15:55
2022-06-18T15:55
петербургский международный экономический форум — 2022
технологии
россия
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С-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Программное обеспечение в промышленности для некритических систем можно заменить на российское в течение полутора-двух лет, для критических – в период до шести лет, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ председатель подкомитета по цифровой экономике и инновациям РСПП, генеральный директор ГК "Цифра" Игорь Богачев."У каждого заказчика своя система, которая обладает определенной критичностью. Некритичные системы можно заменить в течение полутора-двух лет. Для критичных систем, где более длительный период апробирования, пилотирования - уходит до шесим лет внедрения. То есть мы можем называть сроки от одного года до шести лет для перехода на российское ПО – зависит от критичности и от объема раннее реализованного функционала", - сказал Богачев.По его словам, отечественное программное обеспечение и решения в сфере информационных технологий в России уже сейчас в состоянии заместить часть зарубежных аналогов в различных направлениях деятельности. При этом стоимость российского ПО в среднем ниже.Богачев пояснил, что импортозамещение узкоспециализированного ПО требует не только серьезных финансовых вложений в исследования и разработки, но затратно по времени. Кроме того, важна связь с заказчиком. "Нашей компании "Геонафт", на разработку узкоспециализированного ПО, чтобы заместить решения Schlumberger, понадобилось десятилетие (и даже еще не вся линейка замещена, какие-то решения дорабатываются до сих пор)", - привел он пример.Что касается замещения базового, инфраструктурного, платформенного ПО, оно также требует значительных ресурсов, но на рынке уже присутствуют в достаточном количестве компетенции на его реализацию. И срок перехода на отечественные разработки оценивается в два с половиной-три года."Есть также системное ПО – базы данных, операционные системы, гипервизоры. Как правило, кроме зарубежных проприетарных продуктов тут есть много открытых продуктов, затраты в этом случае сводятся в значительной части в формировании опыта команд, поддерживающих промышленную эксплуатацию. То есть, есть готовое решение, только надо научиться с ним работать. Сроки тут уже зависят от самой внутренней команды", - добавил Богачев.Он отметил, что переходить на российское ПО нужно, особенно в критических отраслях – где надо снижать риски зависимости от иностранных решений. "Но нужно понимать, что замещать, какими средствами. Делать это разумно, а не замещать ради того, чтобы заместить", - уверен Богачев.Накануне на пленарном заседании в рамках ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что Запад никогда не давал критически важных технологий, и подчеркнул, что необходимо развивать свои собственные возможности, основанные на развитии образования, науки, новых перспективных инженерных школ. При этом он также подчеркнул, что импортозамещение не является панацеей, и не нужно пытаться сделать замену, пусть даже качественными копиями, а нужно идти на шаг впереди, создавая собственные конкурентные технологии.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/tekhnologii-1796445266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
Эксперт рассказал, в какой срок России удастся заменить иностранное ПО
Эксперт Богачев: заменить иностранное ПО в критических отраслях можно за шесть лет
С-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Программное обеспечение в промышленности для некритических систем можно заменить на российское в течение полутора-двух лет, для критических – в период до шести лет, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ председатель подкомитета по цифровой экономике и инновациям РСПП, генеральный директор ГК "Цифра" Игорь Богачев.
"У каждого заказчика своя система, которая обладает определенной критичностью. Некритичные системы можно заменить в течение полутора-двух лет. Для критичных систем, где более длительный период апробирования, пилотирования - уходит до шесим лет внедрения. То есть мы можем называть сроки от одного года до шести лет для перехода на российское ПО – зависит от критичности и от объема раннее реализованного функционала", - сказал Богачев.
По его словам, отечественное программное обеспечение и решения в сфере информационных технологий в России
уже сейчас в состоянии заместить часть зарубежных аналогов в различных направлениях деятельности. При этом стоимость российского ПО в среднем ниже.
Богачев пояснил, что импортозамещение узкоспециализированного ПО требует не только серьезных финансовых вложений в исследования и разработки, но затратно по времени. Кроме того, важна связь с заказчиком. "Нашей компании "Геонафт", на разработку узкоспециализированного ПО, чтобы заместить решения Schlumberger
, понадобилось десятилетие (и даже еще не вся линейка замещена, какие-то решения дорабатываются до сих пор)", - привел он пример.
Что касается замещения базового, инфраструктурного, платформенного ПО, оно также требует значительных ресурсов, но на рынке уже присутствуют в достаточном количестве компетенции на его реализацию. И срок перехода на отечественные разработки оценивается в два с половиной-три года.
"Есть также системное ПО – базы данных, операционные системы, гипервизоры. Как правило, кроме зарубежных проприетарных продуктов тут есть много открытых продуктов, затраты в этом случае сводятся в значительной части в формировании опыта команд, поддерживающих промышленную эксплуатацию. То есть, есть готовое решение, только надо научиться с ним работать. Сроки тут уже зависят от самой внутренней команды", - добавил Богачев.
Он отметил, что переходить на российское ПО нужно, особенно в критических отраслях – где надо снижать риски зависимости от иностранных решений. "Но нужно понимать, что замещать, какими средствами. Делать это разумно, а не замещать ради того, чтобы заместить", - уверен Богачев.
Накануне на пленарном заседании в рамках ПМЭФ
президент России Владимир Путин
заявил, что Запад никогда не давал критически важных технологий, и подчеркнул, что необходимо развивать свои собственные возможности, основанные на развитии образования, науки, новых перспективных инженерных школ. При этом он также подчеркнул, что импортозамещение не является панацеей, и не нужно пытаться сделать замену, пусть даже качественными копиями, а нужно идти на шаг впереди, создавая собственные конкурентные технологии.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.