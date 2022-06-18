https://ria.ru/20220618/po-1796449912.html

Эксперт рассказал, в какой срок России удастся заменить иностранное ПО

Эксперт рассказал, в какой срок России удастся заменить иностранное ПО - РИА Новости, 18.06.2022

Эксперт рассказал, в какой срок России удастся заменить иностранное ПО

Программное обеспечение в промышленности для некритических систем можно заменить на российское в течение полутора-двух лет, для критических – в период до шести... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:55

2022-06-18T15:55

2022-06-18T15:55

петербургский международный экономический форум — 2022

технологии

россия

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С-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Программное обеспечение в промышленности для некритических систем можно заменить на российское в течение полутора-двух лет, для критических – в период до шести лет, рассказал РИА Новости в кулуарах ПМЭФ председатель подкомитета по цифровой экономике и инновациям РСПП, генеральный директор ГК "Цифра" Игорь Богачев."У каждого заказчика своя система, которая обладает определенной критичностью. Некритичные системы можно заменить в течение полутора-двух лет. Для критичных систем, где более длительный период апробирования, пилотирования - уходит до шесим лет внедрения. То есть мы можем называть сроки от одного года до шести лет для перехода на российское ПО – зависит от критичности и от объема раннее реализованного функционала", - сказал Богачев.По его словам, отечественное программное обеспечение и решения в сфере информационных технологий в России уже сейчас в состоянии заместить часть зарубежных аналогов в различных направлениях деятельности. При этом стоимость российского ПО в среднем ниже.Богачев пояснил, что импортозамещение узкоспециализированного ПО требует не только серьезных финансовых вложений в исследования и разработки, но затратно по времени. Кроме того, важна связь с заказчиком. "Нашей компании "Геонафт", на разработку узкоспециализированного ПО, чтобы заместить решения Schlumberger, понадобилось десятилетие (и даже еще не вся линейка замещена, какие-то решения дорабатываются до сих пор)", - привел он пример.Что касается замещения базового, инфраструктурного, платформенного ПО, оно также требует значительных ресурсов, но на рынке уже присутствуют в достаточном количестве компетенции на его реализацию. И срок перехода на отечественные разработки оценивается в два с половиной-три года."Есть также системное ПО – базы данных, операционные системы, гипервизоры. Как правило, кроме зарубежных проприетарных продуктов тут есть много открытых продуктов, затраты в этом случае сводятся в значительной части в формировании опыта команд, поддерживающих промышленную эксплуатацию. То есть, есть готовое решение, только надо научиться с ним работать. Сроки тут уже зависят от самой внутренней команды", - добавил Богачев.Он отметил, что переходить на российское ПО нужно, особенно в критических отраслях – где надо снижать риски зависимости от иностранных решений. "Но нужно понимать, что замещать, какими средствами. Делать это разумно, а не замещать ради того, чтобы заместить", - уверен Богачев.Накануне на пленарном заседании в рамках ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что Запад никогда не давал критически важных технологий, и подчеркнул, что необходимо развивать свои собственные возможности, основанные на развитии образования, науки, новых перспективных инженерных школ. При этом он также подчеркнул, что импортозамещение не является панацеей, и не нужно пытаться сделать замену, пусть даже качественными копиями, а нужно идти на шаг впереди, создавая собственные конкурентные технологии.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/tekhnologii-1796445266.html

https://ria.ru/20220618/skolkovo-1796435770.html

https://ria.ru/20220618/mintsifry-1796434561.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, россия