https://ria.ru/20220618/pmef-1796427152.html

На юбилейный ПМЭФ приехали гости из 130 стран

На юбилейный ПМЭФ приехали гости из 130 стран - РИА Новости, 18.06.2022

На юбилейный ПМЭФ приехали гости из 130 стран

На юбилейный Петербургский международный экономический форум приехали 14 тысяч человек из 130 стран с учетом России, заявил советник российского президента,... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T13:19

2022-06-18T13:19

2022-06-18T14:20

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. На юбилейный Петербургский международный экономический форум приехали 14 тысяч человек из 130 стран с учетом России, заявил советник российского президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков."Участие в форуме приняли 14 тысяч человек из 130 стран с учетом России. На форум своих официальных представителей прислали 79 государств", — сказал он журналистам на итоговой пресс-конференции.По оценкам организаторов, участники заключили соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей.XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/forum-1796427640.html

россия

санкт-петербург

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, санкт-петербург