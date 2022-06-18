https://ria.ru/20220618/pmef-1796427152.html
На юбилейный ПМЭФ приехали гости из 130 стран
На юбилейный ПМЭФ приехали гости из 130 стран - РИА Новости, 18.06.2022
На юбилейный ПМЭФ приехали гости из 130 стран
На юбилейный Петербургский международный экономический форум приехали 14 тысяч человек из 130 стран с учетом России, заявил советник российского президента,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:19
2022-06-18T13:19
2022-06-18T14:20
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. На юбилейный Петербургский международный экономический форум приехали 14 тысяч человек из 130 стран с учетом России, заявил советник российского президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков."Участие в форуме приняли 14 тысяч человек из 130 стран с учетом России. На форум своих официальных представителей прислали 79 государств", — сказал он журналистам на итоговой пресс-конференции.По оценкам организаторов, участники заключили соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей.XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/forum-1796427640.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, санкт-петербург
13:19 18.06.2022 (обновлено: 14:20 18.06.2022)
На юбилейный ПМЭФ приехали гости из 130 стран
Оргкомитет: на юбилейный ПМЭФ приехали 14 тысяч гостей из 130 стран