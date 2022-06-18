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Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал суверенитет России, заявили в оргкомитете - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/pmef-1796427047.html
Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал суверенитет России, заявили в оргкомитете
Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал суверенитет России, заявили в оргкомитете - РИА Новости, 18.06.2022
Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал суверенитет России, заявили в оргкомитете
Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:17
2022-06-18T13:28
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков."Петербургский международный экономический форум продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, защищенность от внешнего давления и всех форм шантажа", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия
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Дарья Буймова
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экономика, россия, санкт-петербург
13:17 18.06.2022 (обновлено: 13:28 18.06.2022)
 
Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал суверенитет России, заявили в оргкомитете

Оргкомитет ПМЭФ: юбилейный форум продемонстрировал экономический суверенитет России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНа XXV Петербургском международном экономическом форуме
На XXV Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
На XXV Петербургском международном экономическом форуме
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
"Петербургский международный экономический форум продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, защищенность от внешнего давления и всех форм шантажа", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Участники ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 13:21Петербургский международный экономический форум — 2022
На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияСанкт-Петербург
 
 
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