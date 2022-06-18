https://ria.ru/20220618/pmef-1796427047.html
Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал суверенитет России, заявили в оргкомитете
Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал суверенитет России, заявили в оргкомитете - РИА Новости, 18.06.2022
Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал суверенитет России, заявили в оргкомитете
Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T13:17
2022-06-18T13:17
2022-06-18T13:28
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков."Петербургский международный экономический форум продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, защищенность от внешнего давления и всех форм шантажа", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/forum-1796427640.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, санкт-петербург
13:17 18.06.2022 (обновлено: 13:28 18.06.2022)
Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал суверенитет России, заявили в оргкомитете
Оргкомитет ПМЭФ: юбилейный форум продемонстрировал экономический суверенитет России