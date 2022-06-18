https://ria.ru/20220618/pmef-1796427047.html

Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал суверенитет России, заявили в оргкомитете

Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал суверенитет России, заявили в оргкомитете - РИА Новости, 18.06.2022

Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал суверенитет России, заявили в оргкомитете

Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T13:17

2022-06-18T13:17

2022-06-18T13:28

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796420681_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7dacc978a07d58c60496e8a2f3a70cd9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Юбилейный ПМЭФ продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков."Петербургский международный экономический форум продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, защищенность от внешнего давления и всех форм шантажа", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/forum-1796427640.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, санкт-петербург