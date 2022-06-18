https://ria.ru/20220618/pmef-1795891160.html

В России создан консорциум в сфере геоинформационных технологий

В России создан консорциум в сфере геоинформационных технологий - РИА Новости, 18.06.2022

В России создан консорциум в сфере геоинформационных технологий

Ведущие российские университеты и федеральные государственные учреждения, входящие в состав "большого Росреестра", 16 июня на Петербургском международном... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T09:00

2022-06-18T09:00

2022-06-18T09:00

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

навигатор абитуриента

общество

сн_образование

михаил мишустин

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Ведущие российские университеты и федеральные государственные учреждения, входящие в состав "большого Росреестра", 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании Образовательного консорциума по развитию образования в сфере геоинформационных технологий и системы пространственных данных. О целях и задачах нового объединения корреспонденту проекта "Социальный навигатор" Медиагруппы "Россия сегодня" рассказала ректор Московского государственного университета геодезии и картографии Надежда Камынина.— Надежда Ростиславовна, в чем была необходимость создания консорциума и какие вузы в него вошли?— Создание консорциума стало частью государственной программы "Национальная система пространственных данных", утвержденной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 1 декабря 2021 года для повышения эффективности использования, развития и управления территориями.Начало консорциума было заложено еще в прошлом году, когда на Восточном экономическом форуме Министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков, руководитель Росреестра Олег Александрович Скуфинский и я подписали трехстороннее Соглашение о сотрудничестве.Консорциум создан на базе головного вуза отрасли – Московского государственного университета геодезии и картографии, при поддержке Минобрнауки и активном участии Росреестра, который является оператором государственной программы. В объединение вошли Тюменский государственный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Казанский федеральный университет.— Почему именно МИИГАиК стал головным вузом консорциума?— Исторически МИИГАиК — базовый университет отрасли и основной поставщик кадров для всех направлений деятельности, связанных с пространственными данными. Именно здесь создавались первые карты Российской Империи и Советского Союза. Наши специалисты измеряли земли Российского государства, очерчивали его границы и создавали основу экономического роста и стабильности.Традиционная фундаментальность научных исследований, качество образования и активное партнерство с отраслевыми организациями и компаниями, пожалуй, и определили выбор МИИГАиК как головной организации консорциума.Важно подчеркнуть, что и сама отрасль сейчас активно трансформируется. Цифра и внедрение новых технологий меняют не только форматы получения, обработки и анализа пространственных данных, а также сервисов на их основе, но и увеличивают количество пользователей, а это почти каждый гражданин России.— Чем будут заниматься вузы в сотрудничестве с отраслью?— Участники консорциума займутся опережающей подготовкой кадров для создания и развития национальной системы пространственных данных, в том числе единой цифровой платформы и картографической основы.Нет сомнений, что объединение возможностей и усилий сторон обеспечит не только опережающую подготовку кадров в области применения пространственных данных, но и намеченный нашим Президентом переход на использование в России исключительно отечественных геоинформационных систем.— Когда начнется подготовка специалистов?— Участники консорциума представили на ПМЭФ-2022 каталог инновационных образовательных программ, в том числе программ переподготовки и повышения квалификации кадров, разработанные при поддержке заместителя руководителя Росреестра Елены Валерьевны Мартыновой и при участии ведущих компаний и специалистов отрасли". Уже с 1 сентября 2022 года первые студенты начнут обучение.— Что будет сделано в первый год работы?— Одна из основных задач государственной программы "Национальная система пространственных данных" - повышение качества госуслуг и сервисов Росреестра. В течение года первые 500 сотрудников ведомства пройдут обучение по программам повышения квалификации и переподготовки кадров, специально разработанным вузами консорциума в интересах развития отрасли. Состоится первый набор на программы отраслевой магистратуры.Инновационные образовательные технологии и вовлеченность в образовательный процесс руководителей и ведущих специалистов отрасли помогут подготовить кадры, способные решать комплексные задачи нового времени.

https://na.ria.ru/20220524/kamynina-1789453503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), россия, навигатор абитуриента, общество, сн_образование, михаил мишустин