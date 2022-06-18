https://ria.ru/20220618/peregovory-1796382173.html

Силы ЛНР продолжают переговоры с боевиками на "Азоте" о сдаче в плен

Силы ЛНР продолжают переговоры с боевиками на "Азоте" о сдаче в плен - РИА Новости, 18.06.2022

Силы ЛНР продолжают переговоры с боевиками на "Азоте" о сдаче в плен

Силы ЛНР продолжают переговоры о возможной сдаче в плен с украинскими боевиками, укрывающимися на комбинате "Азот" в Северодонецке, заявил РИА Новости комендант РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T08:53

2022-06-18T08:53

2022-06-18T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

северодонецк

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СЕВЕРОДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Силы ЛНР продолжают переговоры о возможной сдаче в плен с украинскими боевиками, укрывающимися на комбинате "Азот" в Северодонецке, заявил РИА Новости комендант города Виктор Дубина."Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя пока безрезультатно", — сказал он.Накануне подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что некоторые украинские военные "приняли правильное решение и начали сдаваться в плен".Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецке Луганской Народной Республики. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям.При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия.

https://ria.ru/20220618/vooruzhenie-1796183140.html

луганская народная республика

северодонецк

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Влада Копылова

в мире, андрей марочко, луганская народная республика, северодонецк