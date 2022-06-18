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Силы ЛНР продолжают переговоры с боевиками на "Азоте" о сдаче в плен - РИА Новости, 18.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220618/peregovory-1796382173.html
Силы ЛНР продолжают переговоры с боевиками на "Азоте" о сдаче в плен
Силы ЛНР продолжают переговоры с боевиками на "Азоте" о сдаче в плен - РИА Новости, 18.06.2022
Силы ЛНР продолжают переговоры с боевиками на "Азоте" о сдаче в плен
Силы ЛНР продолжают переговоры о возможной сдаче в плен с украинскими боевиками, укрывающимися на комбинате "Азот" в Северодонецке, заявил РИА Новости комендант РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T08:53
2022-06-18T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
северодонецк
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Силы ЛНР продолжают переговоры о возможной сдаче в плен с украинскими боевиками, укрывающимися на комбинате "Азот" в Северодонецке, заявил РИА Новости комендант города Виктор Дубина."Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя пока безрезультатно", — сказал он.Накануне подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что некоторые украинские военные "приняли правильное решение и начали сдаваться в плен".Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецке Луганской Народной Республики. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям.При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия.
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луганская народная республика
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, северодонецк
08:53 18.06.2022 (обновлено: 12:44 18.06.2022)
 
Силы ЛНР продолжают переговоры с боевиками на "Азоте" о сдаче в плен

Силы ЛНР продолжают переговоры о сдаче в плен с боевиками на заводе "Азот" в Северодонецке

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЗавод "Азот" в Северодонецке
Завод Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Завод "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Силы ЛНР продолжают переговоры о возможной сдаче в плен с украинскими боевиками, укрывающимися на комбинате "Азот" в Северодонецке, заявил РИА Новости комендант города Виктор Дубина.
"Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя пока безрезультатно", — сказал он.
Накануне подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что некоторые украинские военные "приняли правильное решение и начали сдаваться в плен".
Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецке Луганской Народной Республики. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям.
При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецк
 
 
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