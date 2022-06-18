https://ria.ru/20220618/odkb-1796471574.html
Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии позиции по Украине
Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии позиции по Украине - РИА Новости, 19.06.2022
Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии позиции по Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран, входящих в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), в отсутствии позиции на фоне происходящих... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-18T18:17
2022-06-18T18:17
2022-06-19T00:32
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ГРОЗНЫЙ, 18 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран, входящих в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), в отсутствии позиции на фоне происходящих событий на Украине."Одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? <…> Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите", — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Он призвал руководителей бывшего СССР объединиться и сказать свое слово."Если есть государство, если есть союзник, он должен определиться и сделать свой шаг. Кто спас Беларусь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда России нужна помощь, все молчите — боитесь санкций. <...> Мы умеем воевать. Мы сегодня — завтра — послезавтра покажем вам хорошие результаты в Донецкой и Луганской республиках. И дальше пойдем. <...> Мы будем защищать наше государство, наш народ и всех тех, кого мучают эти шайтаны", — подчеркнул Кадыров.В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика, по всей видимости, не признает ДНР и ЛНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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"Почему молчите?" – Кадыров обратился к лидерам ОДКБ
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран, входящих в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), в отсутствии позиции на фоне происходящих событий на Украине.
2022-06-18T18:17
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россия, украина, одкб, рамзан кадыров, донбасс, ситуация в днр и лнр
18:17 18.06.2022 (обновлено: 00:32 19.06.2022)
Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии позиции по Украине
Глава Чечни Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии общей позиции по Украине