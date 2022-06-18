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Украинские войска выпустили по Донецку еще 15 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще 15 снарядов - РИА Новости, 18.06.2022

Украинские войска выпустили по Донецку еще 15 снарядов

Украинские войска в 16.15 выпустили по двум районам Донецка 15 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T16:46

2022-06-18T16:46

2022-06-18T16:46

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.15 выпустили по двум районам Донецка 15 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.15 - н.п. Авдеевка - г. Донецк (Ворошиловский и Киевский районы): выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220618/dom-1796422282.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис пушилин, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины