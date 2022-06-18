https://ria.ru/20220618/neft-1796400742.html

Дефицит нефти в мире сохранится надолго, заявил Сечин

Дефицит нефти в мире сохранится надолго, заявил Сечин - РИА Новости, 18.06.2022

Дефицит нефти в мире сохранится надолго, заявил Сечин

Прирост мирового спроса на энергию опередит предложение, и из-за недоинвестирования мейджорами этот дефицит может сохраниться надолго, заявил на ПМЭФ глава... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:43

2022-06-18T10:43

2022-06-18T11:00

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

цены на нефть

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Прирост мирового спроса на энергию опередит предложение, и из-за недоинвестирования мейджорами этот дефицит может сохраниться надолго, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин."По оценке банка JP Morgan, на фоне быстрого роста экономик развивающихся стран и их усилий по повышению уровня и качества жизни прирост мирового спроса на энергию на 20% опередит прирост ее предложения. Для ликвидации дефицита только по нефти, к 2030 году миру необходимы дополнительные инвестиции в размере 400 миллиардов долларов. Однако, как уже говорилось, на фоне сокращения инвестиций мейджорами, этот уровень скорее всего не будет достигнут, и дефицит нефти может сохраниться надолго", - сказал он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

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Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)