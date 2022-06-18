https://ria.ru/20220618/mir-1796383638.html
Россия и Мьянма обсуждают использование карт "Мир" в стране
Россия и Мьянма обсуждают использование карт "Мир" в стране - РИА Новости, 18.06.2022
Россия и Мьянма обсуждают использование карт "Мир" в стране
Мьянма и Россия обсуждают вопрос использования в азиатской стране карт "Мир", заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T09:10
2022-06-18T09:10
2022-06-18T09:10
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
мьянма
россия
карта "мир"
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С.-Петербург, 18 июн - РИА Новости. Мьянма и Россия обсуждают вопрос использования в азиатской стране карт "Мир", заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У."Да, этот вопрос мы тоже уже обсуждали на встречах, работа идет. Надеемся, что это будет возможно, потому что является взаимовыгодным шагом", - сказал он.Ранее министр заявил, что Мьянма предлагает использовать юань и рубль для расчетов между странами ЕАЭС и АСЕАН, чтобы преодолеть сложности в сфере финансов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
https://ria.ru/20220618/myanma-1796383152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мьянма, россия, карта "мир"
Россия и Мьянма обсуждают использование карт "Мир" в стране
Россия и Мьянма ведут работу над использованием карт "Мир" в стране