https://ria.ru/20220618/mir-1796383638.html

Россия и Мьянма обсуждают использование карт "Мир" в стране

Россия и Мьянма обсуждают использование карт "Мир" в стране - РИА Новости, 18.06.2022

Россия и Мьянма обсуждают использование карт "Мир" в стране

Мьянма и Россия обсуждают вопрос использования в азиатской стране карт "Мир", заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T09:10

2022-06-18T09:10

2022-06-18T09:10

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

мьянма

россия

карта "мир"

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С.-Петербург, 18 июн - РИА Новости. Мьянма и Россия обсуждают вопрос использования в азиатской стране карт "Мир", заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Аунг Наинг У."Да, этот вопрос мы тоже уже обсуждали на встречах, работа идет. Надеемся, что это будет возможно, потому что является взаимовыгодным шагом", - сказал он.Ранее министр заявил, что Мьянма предлагает использовать юань и рубль для расчетов между странами ЕАЭС и АСЕАН, чтобы преодолеть сложности в сфере финансов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.

https://ria.ru/20220618/myanma-1796383152.html

мьянма

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, мьянма, россия, карта "мир"