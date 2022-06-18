https://ria.ru/20220618/mintsifry-1796434561.html

России необходимо нарастить экспорт своих IT-решений, заявили в Минцифры

России необходимо нарастить экспорт своих IT-решений, заявили в Минцифры - РИА Новости, 18.06.2022

России необходимо нарастить экспорт своих IT-решений, заявили в Минцифры

Минцифры России считает необходимым срочно наращивать экспорт в дружественные страны российских IT-решений, приоритетными направлениями являются Юго-Восточная... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T14:22

2022-06-18T14:22

2022-06-18T14:22

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

юго-восточная азия

ближний восток

максут шадаев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Минцифры России считает необходимым срочно наращивать экспорт в дружественные страны российских IT-решений, приоритетными направлениями являются Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка и Африка, заявил в рамках сессии ПМЭФ глава ведомства Максут Шадаев."Что я для себя отфиксировал. Нужно срочно наращивать экспорт в дружественные страны для компенсации потерь того зарубежного рынка, который был, и без прямой господдержки это быстро сделать не получится", - сказал Шадаев.По его словам, приоритетными направлениями тут являются Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка и Африка. Также глава Минцифры сообщил о направлениях поддержки экспорта."Я выделил для себя четыре больших блока, по которым работа должна выстраиваться: инфраструктура финансовой поддержки экспорта, инфраструктура поддержки продаж, инфраструктура платежей, инфраструктура международного взаимодействия", - отметил Шадаев.В рамках первого блока важно запустить гранты IT-компаниям для выхода на зарубежные рынки: софинансирование расходов на продвижение, маркетинг, сертификацию и выполнение других локальных требований.Третий блок по инфраструктуре платежей за использование российских IT-решений, по словам министра, следует обсудить с ЦБ и российскими банками."В рамках блока международного взаимодействия министр отметил три направления. "Open-source, действительно мы должны возглавить это движение. Кибербез - тема, в которой Россия признана лидером … и формирование отраслевых стандартов", - подытожил Шадаев.Министр также обратился к отрасли с просьбой помочь с планом поддержки экспорта. "Раз вы поднимаете вопросы, давайте нам решения - и по банкам, и по опенсорсу, и по отраслевым стандартам. Потому что тема заявлена, но вот как ее превратить в конкретный план действий, мне как руководителю Минцифры, пока не совсем ясно", - добавил он.

https://ria.ru/20220617/chernyshenko-1795974843.html

https://ria.ru/20220617/it-1796271401.html

россия

юго-восточная азия

ближний восток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), юго-восточная азия, ближний восток, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)