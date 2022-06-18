https://ria.ru/20220618/migranty-1796375531.html

Власти Москвы оценили ситуацию с трудовыми мигрантами

Власти Москвы оценили ситуацию с трудовыми мигрантами - РИА Новости, 18.06.2022

Власти Москвы оценили ситуацию с трудовыми мигрантами

Рынок труда мигрантов достаточно стабилен, трудовых ресурсов хватает, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T06:37

2022-06-18T06:37

2022-06-18T06:37

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

москва

россия

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Рынок труда мигрантов достаточно стабилен, трудовых ресурсов хватает, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в рамках Петербургского международного экономического форума.Глава департамента отметил, что всегда предлагаются рабочие места для жителей близлежащих регионов. "Мы всегда пытаемся привлечь наших граждан, но когда мы просто не можем этого сделать в текущем моменте, мы применяем наши стандартные механизмы, привлекаем рабочую силу из других стран. Но тем не менее мы в любом случае движемся к тому, чтобы заместить труд мигрантов своими ресурсами", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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москва

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, москва, россия