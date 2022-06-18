https://ria.ru/20220618/migranty-1796375531.html
Власти Москвы оценили ситуацию с трудовыми мигрантами
Власти Москвы оценили ситуацию с трудовыми мигрантами - РИА Новости, 18.06.2022
Власти Москвы оценили ситуацию с трудовыми мигрантами
Рынок труда мигрантов достаточно стабилен, трудовых ресурсов хватает, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T06:37
2022-06-18T06:37
2022-06-18T06:37
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
москва
россия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Рынок труда мигрантов достаточно стабилен, трудовых ресурсов хватает, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в рамках Петербургского международного экономического форума.Глава департамента отметил, что всегда предлагаются рабочие места для жителей близлежащих регионов. "Мы всегда пытаемся привлечь наших граждан, но когда мы просто не можем этого сделать в текущем моменте, мы применяем наши стандартные механизмы, привлекаем рабочую силу из других стран. Но тем не менее мы в любом случае движемся к тому, чтобы заместить труд мигрантов своими ресурсами", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, москва, россия
Власти Москвы оценили ситуацию с трудовыми мигрантами
Власти Москвы заявили, что в столице хватает трудовых мигрантов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Рынок труда мигрантов достаточно стабилен, трудовых ресурсов хватает, сообщил в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Рынок труда достаточно такой сложившийся, каждый, например, застройщик работает со своей категорией. Кто-то привлекает работников из Белоруссии
, кто-то привык работать с трудовыми ресурсами из Узбекистана
, каких-то других южных стран. Мы не получали в последнее время каких-то обращений, что действительно не хватает рабочих рук. Все достаточно стабильно, все процессы проходят на должном уровне, и мы считаем, что сейчас рынок достаточно стабилен, трудовых ресурсов хватает, реализация всех инвестиционных процессов, которые идут на территории города", - сказал Пуртов, отвечая на вопрос, есть ли нехватка мигрантов.
Глава департамента отметил, что всегда предлагаются рабочие места для жителей близлежащих регионов. "Мы всегда пытаемся привлечь наших граждан, но когда мы просто не можем этого сделать в текущем моменте, мы применяем наши стандартные механизмы, привлекаем рабочую силу из других стран. Но тем не менее мы в любом случае движемся к тому, чтобы заместить труд мигрантов своими ресурсами", - добавил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.