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Зарубежные лекарства в России не исчезнут, считают в Минздраве - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/lekarstva-1796408516.html
Зарубежные лекарства в России не исчезнут, считают в Минздраве
Зарубежные лекарства в России не исчезнут, считают в Минздраве - РИА Новости, 18.06.2022
Зарубежные лекарства в России не исчезнут, считают в Минздраве
Готовые зарубежные лекарственные препараты из-за санкций не исчезнут, проблемы могут быть с импортными расходниками и оборудованием, заявил заместитель министра РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:40
2022-06-18T11:40
петербургский международный экономический форум — 2022
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Готовые зарубежные лекарственные препараты из-за санкций не исчезнут, проблемы могут быть с импортными расходниками и оборудованием, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев."Нас будут бить не по готовым продуктам, готовые продукты не денутся, нас будут бить по расходникам и оборудованию", - сказал Глаголев на бизнес-завтраке ПМЭФ "Инвестиции в здоровье: эффективное сотрудничество бизнеса и общества".Он отметил, что следует вести работу в этом направлении, причем ее необходимо синхронизировать со стратегическими активностями государства по обновлению лекарственного обеспечения.Отечественные препараты нужно создавать, учитывая планы по расширению национального календаря профилактических прививок, а также расширение льготного лекарственного обеспечения, уточнил Глаголев.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
11:40 18.06.2022
 
Зарубежные лекарства в России не исчезнут, считают в Минздраве

Замминистра здравоохранения Глаголев: зарубежные лекарства в России не исчезнут

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Готовые зарубежные лекарственные препараты из-за санкций не исчезнут, проблемы могут быть с импортными расходниками и оборудованием, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Нас будут бить не по готовым продуктам, готовые продукты не денутся, нас будут бить по расходникам и оборудованию", - сказал Глаголев на бизнес-завтраке ПМЭФ "Инвестиции в здоровье: эффективное сотрудничество бизнеса и общества".
Он отметил, что следует вести работу в этом направлении, причем ее необходимо синхронизировать со стратегическими активностями государства по обновлению лекарственного обеспечения.
Отечественные препараты нужно создавать, учитывая планы по расширению национального календаря профилактических прививок, а также расширение льготного лекарственного обеспечения, уточнил Глаголев.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Белый: С лекарствами в нашей стране все в порядке - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 06:57Петербургский международный экономический форум — 2022
Глава "Промомеда" заявил, что в России достаточно лекарств
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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