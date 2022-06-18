https://ria.ru/20220618/lekarstva-1796408516.html

Зарубежные лекарства в России не исчезнут, считают в Минздраве

Зарубежные лекарства в России не исчезнут, считают в Минздраве - РИА Новости, 18.06.2022

Зарубежные лекарства в России не исчезнут, считают в Минздраве

Готовые зарубежные лекарственные препараты из-за санкций не исчезнут, проблемы могут быть с импортными расходниками и оборудованием, заявил заместитель министра РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T11:40

2022-06-18T11:40

2022-06-18T11:40

петербургский международный экономический форум — 2022

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Готовые зарубежные лекарственные препараты из-за санкций не исчезнут, проблемы могут быть с импортными расходниками и оборудованием, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев."Нас будут бить не по готовым продуктам, готовые продукты не денутся, нас будут бить по расходникам и оборудованию", - сказал Глаголев на бизнес-завтраке ПМЭФ "Инвестиции в здоровье: эффективное сотрудничество бизнеса и общества".Он отметил, что следует вести работу в этом направлении, причем ее необходимо синхронизировать со стратегическими активностями государства по обновлению лекарственного обеспечения.Отечественные препараты нужно создавать, учитывая планы по расширению национального календаря профилактических прививок, а также расширение льготного лекарственного обеспечения, уточнил Глаголев.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/lekarstva-1796376123.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)