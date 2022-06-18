https://ria.ru/20220618/lekarstva-1796408516.html
Зарубежные лекарства в России не исчезнут, считают в Минздраве
Зарубежные лекарства в России не исчезнут, считают в Минздраве - РИА Новости, 18.06.2022
Зарубежные лекарства в России не исчезнут, считают в Минздраве
Готовые зарубежные лекарственные препараты из-за санкций не исчезнут, проблемы могут быть с импортными расходниками и оборудованием, заявил заместитель министра РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:40
2022-06-18T11:40
2022-06-18T11:40
петербургский международный экономический форум — 2022
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Готовые зарубежные лекарственные препараты из-за санкций не исчезнут, проблемы могут быть с импортными расходниками и оборудованием, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев."Нас будут бить не по готовым продуктам, готовые продукты не денутся, нас будут бить по расходникам и оборудованию", - сказал Глаголев на бизнес-завтраке ПМЭФ "Инвестиции в здоровье: эффективное сотрудничество бизнеса и общества".Он отметил, что следует вести работу в этом направлении, причем ее необходимо синхронизировать со стратегическими активностями государства по обновлению лекарственного обеспечения.Отечественные препараты нужно создавать, учитывая планы по расширению национального календаря профилактических прививок, а также расширение льготного лекарственного обеспечения, уточнил Глаголев.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/lekarstva-1796376123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Зарубежные лекарства в России не исчезнут, считают в Минздраве
Замминистра здравоохранения Глаголев: зарубежные лекарства в России не исчезнут