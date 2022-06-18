https://ria.ru/20220618/lekarstva-1796376123.html

Глава "Промомеда" заявил, что в России достаточно лекарств

Глава "Промомеда" заявил, что в России достаточно лекарств - РИА Новости, 18.06.2022

Глава "Промомеда" заявил, что в России достаточно лекарств

В России достаточно лекарств, перебоев с поставками нет, заявил председатель совета директоров группы фармацевтических компаний "Промомед" Петр Белый в интервью РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T06:57

2022-06-18T06:57

2022-06-18T09:37

петербургский международный экономический форум — 2022

здоровье - общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В России достаточно лекарств, перебоев с поставками нет, заявил председатель совета директоров группы фармацевтических компаний "Промомед" Петр Белый в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума."Мы синтезируем субстанции, мы делаем очень много лекарств, мы выпускаем 250 наименований лекарств, 80% из которых - жизненно важные необходимые лекарства. Никаких перебоев с поставками лекарств у нас нет. С лекарствами в нашей стране все хорошо", - подчеркнул он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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санкт-петербург

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Белый: "С лекарствами в нашей стране все в порядке" С лекарствами в России все в порядке, заявил РИА Новости на ПМЭФ председатель совета директоров «Промомеда» Белый. 2022-06-18T06:57 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

здоровье - общество, санкт-петербург