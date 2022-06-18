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Глава "Промомеда" заявил, что в России достаточно лекарств - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/lekarstva-1796376123.html
Глава "Промомеда" заявил, что в России достаточно лекарств
Глава "Промомеда" заявил, что в России достаточно лекарств - РИА Новости, 18.06.2022
Глава "Промомеда" заявил, что в России достаточно лекарств
В России достаточно лекарств, перебоев с поставками нет, заявил председатель совета директоров группы фармацевтических компаний "Промомед" Петр Белый в интервью РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T06:57
2022-06-18T09:37
петербургский международный экономический форум — 2022
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В России достаточно лекарств, перебоев с поставками нет, заявил председатель совета директоров группы фармацевтических компаний "Промомед" Петр Белый в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума."Мы синтезируем субстанции, мы делаем очень много лекарств, мы выпускаем 250 наименований лекарств, 80% из которых - жизненно важные необходимые лекарства. Никаких перебоев с поставками лекарств у нас нет. С лекарствами в нашей стране все хорошо", - подчеркнул он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Белый: "С лекарствами в нашей стране все в порядке"
С лекарствами в России все в порядке, заявил РИА Новости на ПМЭФ председатель совета директоров «Промомеда» Белый.
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здоровье - общество, санкт-петербург
06:57 18.06.2022 (обновлено: 09:37 18.06.2022)
 
Глава "Промомеда" заявил, что в России достаточно лекарств

Глава "Промомеда" Белый заявил, что в России нет перебоев с поставками лекарств

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В России достаточно лекарств, перебоев с поставками нет, заявил председатель совета директоров группы фармацевтических компаний "Промомед" Петр Белый в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
"ПМЭФ – одно из важнейших мероприятий в экономической жизни страны. Сейчас время экономически очень турбулентное. Поэтому есть несколько задач, которые мы для себя видим. Во-первых, мы как представители крупной индустрии должны быть здесь и сказать, что у нас все в порядке. С лекарствами у нас в стране все в порядке", - сказал Белый.
"Мы синтезируем субстанции, мы делаем очень много лекарств, мы выпускаем 250 наименований лекарств, 80% из которых - жизненно важные необходимые лекарства. Никаких перебоев с поставками лекарств у нас нет. С лекарствами в нашей стране все хорошо", - подчеркнул он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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