https://ria.ru/20220618/lekarstva-1796375367.html
На ПМЭФ рассказали об исследованиях по созданию лекарства от оспы обезьян
На ПМЭФ рассказали об исследованиях по созданию лекарства от оспы обезьян - РИА Новости, 18.06.2022
На ПМЭФ рассказали об исследованиях по созданию лекарства от оспы обезьян
Фармацевтические компании в России проводят исследования по созданию лекарств от оспы обезьян, заявил председатель совета директоров группы компаний "Промомед"... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T06:26
2022-06-18T06:26
2022-06-18T09:44
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Фармацевтические компании в России проводят исследования по созданию лекарств от оспы обезьян, заявил председатель совета директоров группы компаний "Промомед" Петр Белый в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума."Мы работаем с молекулами-кандидатами, которые могут быть эффективны не для создания вакцины, а именно для лечения тех случаев оспы обезьян, которые возникают у человека. Эти разработки идут. Разные молекулы находятся на разной степени оценки. Но в целом через какое-то непродолжительное время мы будем готовы сказать, что если, не дай бог, это станет угрозой, мы будем в состоянии очень быстро создать новое лекарство для этого", - отметил он.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796387842_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2a43ece852963f8bac221efbe102b037.jpg
Директор "Промомеда" прокомментировал создание лекарства от оспы обезьян
Фармкомпании в России уже ведут исследования по созданию лекарств от оспы обезьян, заявил председатель совета директоров «Промомеда» Белый РИА Новости на ПМЭФ
2022-06-18T06:26
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, общество
06:26 18.06.2022 (обновлено: 09:44 18.06.2022)
На ПМЭФ рассказали об исследованиях по созданию лекарства от оспы обезьян
Фармкомпании в России проводят исследования по созданию лекарств от оспы обезьян
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Фармацевтические компании в России проводят исследования по созданию лекарств от оспы обезьян, заявил председатель совета директоров группы компаний "Промомед" Петр Белый в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Оспа обезьян пока не является такой угрозой, о которой можно говорить серьезно. Она пока не предвещает перерастания в фазу, подобную эпидемии или пандемии. Пока это ограниченное количество случаев в ограниченном количестве стран. Но что мы уже теперь должны делать как индустрия, что мы просто обязаны делать – это быть готовыми к тому, что, если вдруг это станет угрозой, чтобы у нас были подготовленные решения. И такие исследования, конечно, ведутся", - сказал Белый.
"Мы работаем с молекулами-кандидатами, которые могут быть эффективны не для создания вакцины, а именно для лечения тех случаев оспы обезьян, которые возникают у человека. Эти разработки идут. Разные молекулы находятся на разной степени оценки. Но в целом через какое-то непродолжительное время мы будем готовы сказать, что если, не дай бог, это станет угрозой, мы будем в состоянии очень быстро создать новое лекарство для этого", - отметил он.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ
.