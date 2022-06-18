https://ria.ru/20220618/lekarstva-1796375367.html

На ПМЭФ рассказали об исследованиях по созданию лекарства от оспы обезьян

На ПМЭФ рассказали об исследованиях по созданию лекарства от оспы обезьян - РИА Новости, 18.06.2022

На ПМЭФ рассказали об исследованиях по созданию лекарства от оспы обезьян

Фармацевтические компании в России проводят исследования по созданию лекарств от оспы обезьян, заявил председатель совета директоров группы компаний "Промомед"... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T06:26

2022-06-18T06:26

2022-06-18T09:44

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

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общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Фармацевтические компании в России проводят исследования по созданию лекарств от оспы обезьян, заявил председатель совета директоров группы компаний "Промомед" Петр Белый в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума."Мы работаем с молекулами-кандидатами, которые могут быть эффективны не для создания вакцины, а именно для лечения тех случаев оспы обезьян, которые возникают у человека. Эти разработки идут. Разные молекулы находятся на разной степени оценки. Но в целом через какое-то непродолжительное время мы будем готовы сказать, что если, не дай бог, это станет угрозой, мы будем в состоянии очень быстро создать новое лекарство для этого", - отметил он.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20220616/ospa-1795754146.html

санкт-петербург

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Директор "Промомеда" прокомментировал создание лекарства от оспы обезьян Фармкомпании в России уже ведут исследования по созданию лекарств от оспы обезьян, заявил председатель совета директоров «Промомеда» Белый РИА Новости на ПМЭФ 2022-06-18T06:26 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, общество