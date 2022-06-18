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Клишас усомнился в возможности приезда Силуанова в Совфед на Lada
Клишас усомнился в возможности приезда Силуанова в Совфед на Lada - РИА Новости, 18.06.2022
Клишас усомнился в возможности приезда Силуанова в Совфед на Lada
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас признался, что не верит в возможность приезда главы Минфина Антона Силуанова в Совфед на Lada. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T17:23
2022-06-18T17:23
2022-06-18T18:27
lada
антон силуанов
андрей клишас
совет федерации рф
авто
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас признался, что не верит в возможность приезда главы Минфина Антона Силуанова в Совфед на Lada.Ранее Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественный автомобиль.Он отметил, что послушал выступление Силуанова, и там посыл правильный — государство должно стимулировать потребление отечественной продукции. По мнению Клишаса, нужно давать преференции нашим производителям при госзакупках.Клишас подчеркнул, что можно в существующих условиях, наверное, сократить экологические требования, но не уделять должного внимания вопросам безопасности вряд ли возможно. "Поэтому не думаю, что Силуанов приедет на Lada", — сказал политик,По словам законодателя, отечественный рынок не получается импортозаместить машинами с должными стандартами безопасности. "Видимо, не планировалось этого импортозамещения. Не нужны российские автомобили, не нужны российские самолеты", — сказал парламентарий.Он добавил, что часто летает самолетами и, как правило, они зарубежного производства.
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lada, антон силуанов, андрей клишас, совет федерации рф, авто
17:23 18.06.2022 (обновлено: 18:27 18.06.2022)
Клишас усомнился в возможности приезда Силуанова в Совфед на Lada
Сенатор Клишас признался, что не верит в возможность приезда Силуанова в Совфед на Lada
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас признался
, что не верит в возможность приезда главы Минфина Антона Силуанова в Совфед на Lada.
Ранее Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественный автомобиль.
"Событием будет, если приедет, вот это будет действительно уникальное событие", — сказал Клишас в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что послушал выступление Силуанова, и там посыл правильный — государство должно стимулировать потребление отечественной продукции. По мнению Клишаса, нужно давать преференции нашим производителям при госзакупках.
"Но пересаживать чиновников на Lada... У меня вопрос: а Lada можно сейчас произвести? Полностью отечественного производства. Мы уже слышали про стандарты "Евро-0", про автомобиль без подушек безопасности и без систем, которые обеспечивают безопасность", — сказал сенатор.
Клишас подчеркнул, что можно в существующих условиях, наверное, сократить экологические требования, но не уделять должного внимания вопросам безопасности вряд ли возможно. "Поэтому не думаю, что Силуанов приедет на Lada", — сказал политик,
По словам законодателя, отечественный рынок не получается импортозаместить машинами с должными стандартами безопасности. "Видимо, не планировалось этого импортозамещения. Не нужны российские автомобили, не нужны российские самолеты", — сказал парламентарий.
Он добавил, что часто летает самолетами и, как правило, они зарубежного производства.