https://ria.ru/20220618/lada-1796463940.html

Клишас усомнился в возможности приезда Силуанова в Совфед на Lada

Клишас усомнился в возможности приезда Силуанова в Совфед на Lada - РИА Новости, 18.06.2022

Клишас усомнился в возможности приезда Силуанова в Совфед на Lada

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас признался, что не верит в возможность приезда главы Минфина Антона Силуанова в Совфед на Lada. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T17:23

2022-06-18T17:23

2022-06-18T18:27

lada

антон силуанов

андрей клишас

совет федерации рф

авто

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас признался, что не верит в возможность приезда главы Минфина Антона Силуанова в Совфед на Lada.Ранее Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественный автомобиль.Он отметил, что послушал выступление Силуанова, и там посыл правильный — государство должно стимулировать потребление отечественной продукции. По мнению Клишаса, нужно давать преференции нашим производителям при госзакупках.Клишас подчеркнул, что можно в существующих условиях, наверное, сократить экологические требования, но не уделять должного внимания вопросам безопасности вряд ли возможно. "Поэтому не думаю, что Силуанов приедет на Lada", — сказал политик,По словам законодателя, отечественный рынок не получается импортозаместить машинами с должными стандартами безопасности. "Видимо, не планировалось этого импортозамещения. Не нужны российские автомобили, не нужны российские самолеты", — сказал парламентарий.Он добавил, что часто летает самолетами и, как правило, они зарубежного производства.

https://ria.ru/20220529/rubl-1791495593.html

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lada, антон силуанов, андрей клишас, совет федерации рф, авто