https://ria.ru/20220618/krizis-1796397409.html

Мировой экономический кризис усугубляется санкциями, считает Сечин

Мировой экономический кризис усугубляется санкциями, считает Сечин - РИА Новости, 18.06.2022

Мировой экономический кризис усугубляется санкциями, считает Сечин

Мировой экономический кризис набирает обороты, не из-за санкций, но усугубляется ими, появилась перманентная "санкционной премии" в цене нефти, заявил на ПМЭФ... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:24

2022-06-18T10:24

2022-06-18T10:24

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

игорь сечин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Мировой экономический кризис набирает обороты, не из-за санкций, но усугубляется ими, появилась перманентная "санкционной премии" в цене нефти, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин."Еще в 2018 году мы говорили о том, что политика санкций и ультиматумов на рынках углеводородов приведет к появлению перманентной "санкционной премии" в цене нефти, и отмечали риски новых ценовых рекордов. Теперь всё это стало реальностью – глобальный экономический кризис набирает обороты на наших глазах", - сказал Сечин.По его словам, сам по себе глобальный кризис не является следствием санкций, но санкции, "безусловно, до предела обостряют и ускоряют нарастание всех кризисных явлений"."В понимании США санкции – это некая волшебная палочка для реализации политических и экономических целей. Когда рыночные механизмы не обеспечивают достижение целей, а политические возможности отсутствуют, США прибегают к санкциям без всяких оснований. Санкции уничтожают незыблемый ранее институт контрактных обязательств, саму судебно-правовую систему, финансовый, транспортный и промышленный сектора. Как следствие, социальную сферу и в итоге сам глобальный рынок", - отметил Сечин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/sanktsii-1796387996.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, игорь сечин