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Мировой экономический кризис усугубляется санкциями, считает Сечин - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/krizis-1796397409.html
Мировой экономический кризис усугубляется санкциями, считает Сечин
Мировой экономический кризис усугубляется санкциями, считает Сечин - РИА Новости, 18.06.2022
Мировой экономический кризис усугубляется санкциями, считает Сечин
Мировой экономический кризис набирает обороты, не из-за санкций, но усугубляется ими, появилась перманентная "санкционной премии" в цене нефти, заявил на ПМЭФ... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:24
2022-06-18T10:24
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
игорь сечин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Мировой экономический кризис набирает обороты, не из-за санкций, но усугубляется ими, появилась перманентная "санкционной премии" в цене нефти, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин."Еще в 2018 году мы говорили о том, что политика санкций и ультиматумов на рынках углеводородов приведет к появлению перманентной "санкционной премии" в цене нефти, и отмечали риски новых ценовых рекордов. Теперь всё это стало реальностью – глобальный экономический кризис набирает обороты на наших глазах", - сказал Сечин.По его словам, сам по себе глобальный кризис не является следствием санкций, но санкции, "безусловно, до предела обостряют и ускоряют нарастание всех кризисных явлений"."В понимании США санкции – это некая волшебная палочка для реализации политических и экономических целей. Когда рыночные механизмы не обеспечивают достижение целей, а политические возможности отсутствуют, США прибегают к санкциям без всяких оснований. Санкции уничтожают незыблемый ранее институт контрактных обязательств, саму судебно-правовую систему, финансовый, транспортный и промышленный сектора. Как следствие, социальную сферу и в итоге сам глобальный рынок", - отметил Сечин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, игорь сечин
10:24 18.06.2022
 
Мировой экономический кризис усугубляется санкциями, считает Сечин

Глава "Роснефти" Сечин: мировой экономический кризис усугубляется санкциями

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Игорь Сечин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Мировой экономический кризис набирает обороты, не из-за санкций, но усугубляется ими, появилась перманентная "санкционной премии" в цене нефти, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Еще в 2018 году мы говорили о том, что политика санкций и ультиматумов на рынках углеводородов приведет к появлению перманентной "санкционной премии" в цене нефти, и отмечали риски новых ценовых рекордов. Теперь всё это стало реальностью – глобальный экономический кризис набирает обороты на наших глазах", - сказал Сечин.
По его словам, сам по себе глобальный кризис не является следствием санкций, но санкции, "безусловно, до предела обостряют и ускоряют нарастание всех кризисных явлений".
"В понимании США санкции – это некая волшебная палочка для реализации политических и экономических целей. Когда рыночные механизмы не обеспечивают достижение целей, а политические возможности отсутствуют, США прибегают к санкциям без всяких оснований. Санкции уничтожают незыблемый ранее институт контрактных обязательств, саму судебно-правовую систему, финансовый, транспортный и промышленный сектора. Как следствие, социальную сферу и в итоге сам глобальный рынок", - отметил Сечин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаИгорь Сечин
 
 
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