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Сечин сравнил Россию с Ноевым ковчегом мировой экономики - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/kovcheg-1796401015.html
Сечин сравнил Россию с Ноевым ковчегом мировой экономики
Сечин сравнил Россию с Ноевым ковчегом мировой экономики - РИА Новости, 18.06.2022
Сечин сравнил Россию с Ноевым ковчегом мировой экономики
Россия с ее энергетическими возможностями стала Ноевым ковчегом мировой экономики, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:45
2022-06-18T15:32
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
игорь сечин
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Россия с ее энергетическими возможностями стала Ноевым ковчегом мировой экономики, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин.Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20220618/forum-1796308689.html
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экономика, россия, игорь сечин, санкт-петербург
10:45 18.06.2022 (обновлено: 15:32 18.06.2022)
 
Сечин сравнил Россию с Ноевым ковчегом мировой экономики

Глава "Роснефти" Сечин назвал Россию Ноевым ковчегом мировой экономики

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Россия с ее энергетическими возможностями стала Ноевым ковчегом мировой экономики, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"В этих условиях важен ответ на вопрос: где он, Ноев ковчег мировой экономики? Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как "Восток Ойл", может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах и, безусловно, и есть этот спасительный ковчег", — сказал он.

Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума — 2022 в зале перед началом пленарного заседания - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияИгорь СечинСанкт-Петербург
 
 
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