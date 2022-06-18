https://ria.ru/20220618/kovcheg-1796401015.html
Сечин сравнил Россию с Ноевым ковчегом мировой экономики
Сечин сравнил Россию с Ноевым ковчегом мировой экономики - РИА Новости, 18.06.2022
Сечин сравнил Россию с Ноевым ковчегом мировой экономики
Россия с ее энергетическими возможностями стала Ноевым ковчегом мировой экономики, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:45
2022-06-18T10:45
2022-06-18T15:32
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
игорь сечин
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Россия с ее энергетическими возможностями стала Ноевым ковчегом мировой экономики, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин.Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20220618/forum-1796308689.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, игорь сечин, санкт-петербург
10:45 18.06.2022 (обновлено: 15:32 18.06.2022)
Сечин сравнил Россию с Ноевым ковчегом мировой экономики
Глава "Роснефти" Сечин назвал Россию Ноевым ковчегом мировой экономики