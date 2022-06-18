https://ria.ru/20220618/gepatit-1796374916.html

Попова: в России не зарегистрировано случаев гепатита неизвестной этиологии

Попова: в России не зарегистрировано случаев гепатита неизвестной этиологии - РИА Новости, 18.06.2022

Попова: в России не зарегистрировано случаев гепатита неизвестной этиологии

Случаев гепатита неизвестной этиологии в России нет, каждый случай находится "под прицелом", в последние три месяца заболеваемость по всем гепатитам снижается,... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T06:14

2022-06-18T06:14

2022-06-18T06:14

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

здоровье - общество

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Случаев гепатита неизвестной этиологии в России нет, каждый случай находится "под прицелом", в последние три месяца заболеваемость по всем гепатитам снижается, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.В мире зарегистрировано несколько сотен вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения, в ряде случаев потребовалась трансплантация печени, были и летальные исходы.Она отметила, что сегодня каждый случай – "под прицелом", диагностируется и этиологически расшифровывается, поэтому пропустить какой-то гепатит невозможно.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220526/ospa-1790977819.html

санкт-петербург

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)