https://ria.ru/20220618/gepatit-1796374916.html
Попова: в России не зарегистрировано случаев гепатита неизвестной этиологии
Попова: в России не зарегистрировано случаев гепатита неизвестной этиологии - РИА Новости, 18.06.2022
Попова: в России не зарегистрировано случаев гепатита неизвестной этиологии
Случаев гепатита неизвестной этиологии в России нет, каждый случай находится "под прицелом", в последние три месяца заболеваемость по всем гепатитам снижается,... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T06:14
2022-06-18T06:14
2022-06-18T06:14
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
здоровье - общество
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Случаев гепатита неизвестной этиологии в России нет, каждый случай находится "под прицелом", в последние три месяца заболеваемость по всем гепатитам снижается, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.В мире зарегистрировано несколько сотен вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения, в ряде случаев потребовалась трансплантация печени, были и летальные исходы.Она отметила, что сегодня каждый случай – "под прицелом", диагностируется и этиологически расшифровывается, поэтому пропустить какой-то гепатит невозможно.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220526/ospa-1790977819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
Попова: в России не зарегистрировано случаев гепатита неизвестной этиологии
Глава Роспотребнадзора Попова: случаев гепатита неизвестной этиологии в России нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Случаев гепатита неизвестной этиологии в России нет, каждый случай находится "под прицелом", в последние три месяца заболеваемость по всем гепатитам снижается, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В мире зарегистрировано несколько сотен вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения, в ряде случаев потребовалась трансплантация печени, были и летальные исходы.
"Российская Федерация не имеет таких случаев. Мы ведем постоянный мониторинг, и в последние три месяца мы видим снижение заболеваемости по всем гепатитам. Ничего необычного не происходит как у взрослых, так и у детей",- сказала Попова.
Она отметила, что сегодня каждый случай – "под прицелом", диагностируется и этиологически расшифровывается, поэтому пропустить какой-то гепатит невозможно.
Юбилейный XXV ПМЭФ
проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.