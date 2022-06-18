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Попова прокомментировала вспышку неизвестного гепатита за рубежом - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/gepatit-1796371532.html
Попова прокомментировала вспышку неизвестного гепатита за рубежом
Попова прокомментировала вспышку неизвестного гепатита за рубежом - РИА Новости, 18.06.2022
Попова прокомментировала вспышку неизвестного гепатита за рубежом
При всех технологических и технических возможностях уже можно было бы определить причину возникновения гепатита неизвестной этиологии у детей за рубежом, но... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T03:45
2022-06-18T05:04
петербургский международный экономический форум — 2022
здоровье - общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. При всех технологических и технических возможностях уже можно было бы определить причину возникновения гепатита неизвестной этиологии у детей за рубежом, но пока результата нет, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.В мире зарегистрировано несколько сотен вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения, в ряде случаев потребовалась трансплантация печени, были и летальные исходы.Она отметила, что Роспотребнадзор очень внимательно следит за всеми публикациями на эту тему, за всем, что происходит за рубежом.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург
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здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), петербургский международный экономический форум (фонд)
03:45 18.06.2022 (обновлено: 05:04 18.06.2022)
 
Попова прокомментировала вспышку неизвестного гепатита за рубежом

Попова выразила недоумение, что причины неизвестного гепатита за рубежом еще не установили

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. При всех технологических и технических возможностях уже можно было бы определить причину возникновения гепатита неизвестной этиологии у детей за рубежом, но пока результата нет, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В мире зарегистрировано несколько сотен вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения, в ряде случаев потребовалась трансплантация печени, были и летальные исходы.
"Пока коллеги в разных странах, которые сталкиваются с этим заболеванием, не определили причину его возникновения. При всех сегодняшних технологических и технических возможностях, мне кажется, это уже можно было бы сделать, но пока результата нет", - сказала Попова.
Она отметила, что Роспотребнадзор очень внимательно следит за всеми публикациями на эту тему, за всем, что происходит за рубежом.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
Вчера, 08:46Петербургский международный экономический форум — 2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022Здоровье - ОбществоСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Петербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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