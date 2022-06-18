03:45 18.06.2022 (обновлено: 05:04 18.06.2022)
Попова прокомментировала вспышку неизвестного гепатита за рубежом
Попова выразила недоумение, что причины неизвестного гепатита за рубежом еще не установили
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. При всех технологических и технических возможностях уже можно было бы определить причину возникновения гепатита неизвестной этиологии у детей за рубежом, но пока результата нет, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В мире зарегистрировано несколько сотен вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения, в ряде случаев потребовалась трансплантация печени, были и летальные исходы.
"Пока коллеги в разных странах, которые сталкиваются с этим заболеванием, не определили причину его возникновения. При всех сегодняшних технологических и технических возможностях, мне кажется, это уже можно было бы сделать, но пока результата нет", - сказала Попова.
Она отметила, что Роспотребнадзор очень внимательно следит за всеми публикациями на эту тему, за всем, что происходит за рубежом.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.