https://ria.ru/20220618/gepatit-1796371532.html

Попова прокомментировала вспышку неизвестного гепатита за рубежом

Попова прокомментировала вспышку неизвестного гепатита за рубежом - РИА Новости, 18.06.2022

Попова прокомментировала вспышку неизвестного гепатита за рубежом

При всех технологических и технических возможностях уже можно было бы определить причину возникновения гепатита неизвестной этиологии у детей за рубежом, но... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T03:45

2022-06-18T03:45

2022-06-18T05:04

петербургский международный экономический форум — 2022

здоровье - общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. При всех технологических и технических возможностях уже можно было бы определить причину возникновения гепатита неизвестной этиологии у детей за рубежом, но пока результата нет, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.В мире зарегистрировано несколько сотен вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения, в ряде случаев потребовалась трансплантация печени, были и летальные исходы.Она отметила, что Роспотребнадзор очень внимательно следит за всеми публикациями на эту тему, за всем, что происходит за рубежом.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/testirovanie-1795975520.html

санкт-петербург

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), петербургский международный экономический форум (фонд)