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Полный геном человека можно расшифровать за несколько дней, заявила эксперт - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/genom-1796407174.html
Полный геном человека можно расшифровать за несколько дней, заявила эксперт
Полный геном человека можно расшифровать за несколько дней, заявила эксперт - РИА Новости, 18.06.2022
Полный геном человека можно расшифровать за несколько дней, заявила эксперт
Полный геном человека можно расшифровать за несколько дней, заявила руководитель направления онкогенетики OOO "Эвоген" Мария Макарова на сессии ПМЭФ... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:25
2022-06-18T11:30
петербургский международный экономический форум — 2022
анджелина джоли (войт)
москва
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
наука
геном
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Полный геном человека можно расшифровать за несколько дней, заявила руководитель направления онкогенетики OOO "Эвоген" Мария Макарова на сессии ПМЭФ "Медицинская наука как флагман импортозамещения"."Современную медицинскую науку просто невозможно представить без генетических технологий... Сейчас мы уже можем полный геном прочитать за несколько дней и проанализировать за один-два месяца", — сказала Макарова, отметив, что генетические технологии могут помочь в диагностике и лечении заболеваний.По ее словам, полная расшифровка генома может найти, например, все клинически значимые варианты онкоассоциированных генов. Показателен пример с актрисой Анджелиной Джоли, которая удалила молочные железы после выявления у нее гена BRCA1, провоцирующего развитие рака молочной железы и яичников. Молочные железы Джоли удалили в 2013 году. В марте 2015 -го стало известно, что киноактриса перенесла также операцию по удалению яичников и фаллопиевых труб из-за высокого риска развития рака.В Москве и Ямало-Ненецком автономном округе проводят крупные государственные научные проекты по проведению онкогенетических исследований. Полный анализ ДНК для поиска наследственных причин рака проводит "Эвоген", уточнила Макарова.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220526/genetika-1790700207.html
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анджелина джоли (войт), москва, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), наука, геном
11:25 18.06.2022 (обновлено: 11:30 18.06.2022)
 
Полный геном человека можно расшифровать за несколько дней, заявила эксперт

Эксперт из OOO "Эвоген" Макарова: геном человека можно расшифровать за несколько дней

© Depositphotos / agphotographyГеном
Геном - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© Depositphotos / agphotography
Геном. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Полный геном человека можно расшифровать за несколько дней, заявила руководитель направления онкогенетики OOO "Эвоген" Мария Макарова на сессии ПМЭФ "Медицинская наука как флагман импортозамещения".
"Современную медицинскую науку просто невозможно представить без генетических технологий... Сейчас мы уже можем полный геном прочитать за несколько дней и проанализировать за один-два месяца", — сказала Макарова, отметив, что генетические технологии могут помочь в диагностике и лечении заболеваний.
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По ее словам, полная расшифровка генома может найти, например, все клинически значимые варианты онкоассоциированных генов. Показателен пример с актрисой Анджелиной Джоли, которая удалила молочные железы после выявления у нее гена BRCA1, провоцирующего развитие рака молочной железы и яичников. Молочные железы Джоли удалили в 2013 году. В марте 2015 -го стало известно, что киноактриса перенесла также операцию по удалению яичников и фаллопиевых труб из-за высокого риска развития рака.
В Москве и Ямало-Ненецком автономном округе проводят крупные государственные научные проекты по проведению онкогенетических исследований. Полный анализ ДНК для поиска наследственных причин рака проводит "Эвоген", уточнила Макарова.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Анджелина Джоли (Войт)МоскваСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Наукагеном
 
 
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