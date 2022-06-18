https://ria.ru/20220618/genom-1796407174.html

Полный геном человека можно расшифровать за несколько дней, заявила эксперт

Полный геном человека можно расшифровать за несколько дней, заявила эксперт - РИА Новости, 18.06.2022

Полный геном человека можно расшифровать за несколько дней, заявила эксперт

Полный геном человека можно расшифровать за несколько дней, заявила руководитель направления онкогенетики OOO "Эвоген" Мария Макарова на сессии ПМЭФ... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T11:25

2022-06-18T11:25

2022-06-18T11:30

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Полный геном человека можно расшифровать за несколько дней, заявила руководитель направления онкогенетики OOO "Эвоген" Мария Макарова на сессии ПМЭФ "Медицинская наука как флагман импортозамещения"."Современную медицинскую науку просто невозможно представить без генетических технологий... Сейчас мы уже можем полный геном прочитать за несколько дней и проанализировать за один-два месяца", — сказала Макарова, отметив, что генетические технологии могут помочь в диагностике и лечении заболеваний.По ее словам, полная расшифровка генома может найти, например, все клинически значимые варианты онкоассоциированных генов. Показателен пример с актрисой Анджелиной Джоли, которая удалила молочные железы после выявления у нее гена BRCA1, провоцирующего развитие рака молочной железы и яичников. Молочные железы Джоли удалили в 2013 году. В марте 2015 -го стало известно, что киноактриса перенесла также операцию по удалению яичников и фаллопиевых труб из-за высокого риска развития рака.В Москве и Ямало-Ненецком автономном округе проводят крупные государственные научные проекты по проведению онкогенетических исследований. Полный анализ ДНК для поиска наследственных причин рака проводит "Эвоген", уточнила Макарова.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220526/genetika-1790700207.html

https://ria.ru/20220518/dnk-1789298319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анджелина джоли (войт), москва, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), наука, геном