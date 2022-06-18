https://ria.ru/20220618/g6-1796452345.html

Эксперт оценил сроки появления в России сети 6G

Эксперт оценил сроки появления в России сети 6G - РИА Новости, 18.06.2022

Эксперт оценил сроки появления в России сети 6G

Россия имеет больший потенциал развертывания сетей 6G, чем другие страны, поэтому их внедрение можно осуществить за 10 лет и не по таким высоким ценам, как в... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T16:10

2022-06-18T16:10

2022-06-18T16:10

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

технологии

россия

китай

южная корея

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С-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия имеет больший потенциал развертывания сетей 6G, чем другие страны, поэтому их внедрение можно осуществить за 10 лет и не по таким высоким ценам, как в западных странах, рассказал в рамках ПМЭФ-2022 РИА Новости руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха Дмитрий Лаконцев."За внедрение сетей 6G важно не переплатить, подойти к ним необходимо всесторонне подготовленными, со своей полноценной исследовательской и производственной экосистемой, отработанной на 4G и 5G, с уже готовым и реализующимся планом расчистки радиочастотного спектра. Это все реально сделать за 10 лет", - сказал Лаконец.Он уточнил, что лидерами в 5G стали Китай и Южная Корея, "но в России и Индии развернуты одни из лучших мобильных сетей в мире по соотношению цены и качества". "Дешевые тарифы при хорошем покрытии и неплохой скорости передачи данных. Так что не будем торопиться, прогресс должен быть системным и постоянным", - добавил специалист.Эксперт объяснил, что новое поколение мобильной связи будет стоить дороже, так как "подорожают базовые станции и смартфоны, вырастут необходимые инвестиции в стройку сети - из-за большей плотности, магистральные линии связи потребуют умощнения, увеличатся счета за электричество и другие операционные расходы". "Если в стандарт 6G включат спутниковый сегмент, то к наземной стройке добавится недешевая группировка на орбите. Но при этом рост стоимости инфраструктуры не означает, что западные страны смогут осилить такие расходы, а развивающиеся страны окажутся в хвосте", - полагает Лаконец."Примеры последних 30 лет показывают, что европейская и американская инфраструктура устарела, является неэффективной и обходится пользователям и операторам очень недешево, если сравнивать со странами Азии или Россией. Посмотрите на многие западные рынки: там тарифы дороже в 10 раз, а операторы отягчены огромными долгами. Например, аукционы на частоты для 5G в США обошлись каждому потенциальному американскому абоненту более чем в 300 долларов", - заключил эксперт.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220610/smartfon-1794259267.html

https://ria.ru/20220420/5g-1784359011.html

россия

китай

южная корея

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, китай, южная корея