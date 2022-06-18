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На Российском винодельческом форуме в Москве ожидают около 40 тысяч гостей - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/forum-1796443181.html
На Российском винодельческом форуме в Москве ожидают около 40 тысяч гостей
На Российском винодельческом форуме в Москве ожидают около 40 тысяч гостей - РИА Новости, 18.06.2022
На Российском винодельческом форуме в Москве ожидают около 40 тысяч гостей
Российский винодельческий форум состоится осенью в Москве, ожидается около 40 тысяч гостей, заявил в рамках ПМЭФ советник президента РФ, ответственный секретарь РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:02
2022-06-18T15:02
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
дмитрий киселев
москва
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Российский винодельческий форум состоится осенью в Москве, ожидается около 40 тысяч гостей, заявил в рамках ПМЭФ советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.Ранее председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев на сессии ПМЭФ заявил о проведении осенью в Москве винодельческого форума."Объявлено о проведении всероссийского винодельческого форума осенью этого года в Москве. Росконгресс посчитал, что если на Петербургский международный экономический форум прибыло 14 тысяч, то в Москве на форуме, который проведём вместе с ассоциацией виноделов России, будет около 40 тыс человек", - сказал Кобяков.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, дмитрий киселев, москва, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
15:02 18.06.2022
 
На Российском винодельческом форуме в Москве ожидают около 40 тысяч гостей

Осенью на Российском винодельческом форуме в Москве ожидают около 40 тысяч гостей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСоветник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков
Советник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Советник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Российский винодельческий форум состоится осенью в Москве, ожидается около 40 тысяч гостей, заявил в рамках ПМЭФ советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
Ранее председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев на сессии ПМЭФ заявил о проведении осенью в Москве винодельческого форума.
"Объявлено о проведении всероссийского винодельческого форума осенью этого года в Москве. Росконгресс посчитал, что если на Петербургский международный экономический форум прибыло 14 тысяч, то в Москве на форуме, который проведём вместе с ассоциацией виноделов России, будет около 40 тыс человек", - сказал Кобяков.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Виноград, выращенный в агрофирме Южная - крупнейшем виноградарском предприятии России, сырьевой базе винодельни Кубань-Вино - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 12:10
Первый Российский винодельческий форум пройдет осенью 2022 года
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаДмитрий КиселевМоскваРоссияСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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