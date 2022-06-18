https://ria.ru/20220618/forum-1796443181.html

На Российском винодельческом форуме в Москве ожидают около 40 тысяч гостей

На Российском винодельческом форуме в Москве ожидают около 40 тысяч гостей - РИА Новости, 18.06.2022

На Российском винодельческом форуме в Москве ожидают около 40 тысяч гостей

Российский винодельческий форум состоится осенью в Москве, ожидается около 40 тысяч гостей, заявил в рамках ПМЭФ советник президента РФ, ответственный секретарь РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:02

2022-06-18T15:02

2022-06-18T15:02

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

дмитрий киселев

москва

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Российский винодельческий форум состоится осенью в Москве, ожидается около 40 тысяч гостей, заявил в рамках ПМЭФ советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.Ранее председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев на сессии ПМЭФ заявил о проведении осенью в Москве винодельческого форума."Объявлено о проведении всероссийского винодельческого форума осенью этого года в Москве. Росконгресс посчитал, что если на Петербургский международный экономический форум прибыло 14 тысяч, то в Москве на форуме, который проведём вместе с ассоциацией виноделов России, будет около 40 тыс человек", - сказал Кобяков.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220404/forum-1781649890.html

москва

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дмитрий киселев, москва, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)