https://ria.ru/20220618/forum-1796443181.html
На Российском винодельческом форуме в Москве ожидают около 40 тысяч гостей
На Российском винодельческом форуме в Москве ожидают около 40 тысяч гостей - РИА Новости, 18.06.2022
На Российском винодельческом форуме в Москве ожидают около 40 тысяч гостей
Российский винодельческий форум состоится осенью в Москве, ожидается около 40 тысяч гостей, заявил в рамках ПМЭФ советник президента РФ, ответственный секретарь РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:02
2022-06-18T15:02
2022-06-18T15:02
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
дмитрий киселев
москва
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149574/79/1495747978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46af4b786683d3a4a7761a9bbd83818a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Российский винодельческий форум состоится осенью в Москве, ожидается около 40 тысяч гостей, заявил в рамках ПМЭФ советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.Ранее председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев на сессии ПМЭФ заявил о проведении осенью в Москве винодельческого форума."Объявлено о проведении всероссийского винодельческого форума осенью этого года в Москве. Росконгресс посчитал, что если на Петербургский международный экономический форум прибыло 14 тысяч, то в Москве на форуме, который проведём вместе с ассоциацией виноделов России, будет около 40 тыс человек", - сказал Кобяков.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220404/forum-1781649890.html
москва
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149574/79/1495747978_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec85b4aaf531301458d6229da64ee2f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий киселев, москва, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
На Российском винодельческом форуме в Москве ожидают около 40 тысяч гостей
Осенью на Российском винодельческом форуме в Москве ожидают около 40 тысяч гостей