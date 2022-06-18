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Член президиума БиГ заявил, что российским энергоносителям нет альтернативы

Член президиума БиГ заявил, что российским энергоносителям нет альтернативы - РИА Новости, 18.06.2022

Член президиума БиГ заявил, что российским энергоносителям нет альтернативы

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российским энергоносителям нет... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T01:36

2022-06-18T01:36

2022-06-18T01:36

петербургский международный экономический форум — 2022

сербия

босния

цены на нефть

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российским энергоносителям нет альтернативы.Встреча Додика и Путина прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Он напомнил, что в пятницу встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером."Мы двигаемся по этому пути – строительства отвода газопровода. Необходимо закончить некоторые процедурные вещи, связанные с договором между Сербией и Боснией и Герцеговиной, чтобы его можно было строить", - добавил Додик.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220617/gaz-1796266712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сербия, босния, цены на нефть, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, газпром, в мире, экономика