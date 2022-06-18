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Член президиума БиГ заявил, что российским энергоносителям нет альтернативы - РИА Новости, 18.06.2022
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Член президиума БиГ заявил, что российским энергоносителям нет альтернативы
Член президиума БиГ заявил, что российским энергоносителям нет альтернативы - РИА Новости, 18.06.2022
Член президиума БиГ заявил, что российским энергоносителям нет альтернативы
Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российским энергоносителям нет... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T01:36
2022-06-18T01:36
петербургский международный экономический форум — 2022
сербия
босния
цены на нефть
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
газпром
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российским энергоносителям нет альтернативы.Встреча Додика и Путина прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Он напомнил, что в пятницу встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером."Мы двигаемся по этому пути – строительства отвода газопровода. Необходимо закончить некоторые процедурные вещи, связанные с договором между Сербией и Боснией и Герцеговиной, чтобы его можно было строить", - добавил Додик.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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сербия, босния, цены на нефть, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, газпром, в мире, экономика
01:36 18.06.2022
 
Член президиума БиГ заявил, что российским энергоносителям нет альтернативы

Член президиума БиГ Додик заявил, что российским энергоносителям нет альтернативы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс транспортировки экспортного газа
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российским энергоносителям нет альтернативы.
Встреча Додика и Путина прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы думаем, что российским энергоносителям не может быть альтернативы, мы хотим продолжить с инвестициями", - сказал Додик.
Он напомнил, что в пятницу встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
"Мы двигаемся по этому пути – строительства отвода газопровода. Необходимо закончить некоторые процедурные вещи, связанные с договором между Сербией и Боснией и Герцеговиной, чтобы его можно было строить", - добавил Додик.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форум — 2022СербияБоснияЦены на нефтьПетербургский международный экономический форум (фонд)Санкт-ПетербургГазпромВ миреЭкономика
 
 
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