https://ria.ru/20220618/energonositeli-1796367850.html
Член президиума БиГ заявил, что российским энергоносителям нет альтернативы
Член президиума БиГ заявил, что российским энергоносителям нет альтернативы - РИА Новости, 18.06.2022
Член президиума БиГ заявил, что российским энергоносителям нет альтернативы
Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российским энергоносителям нет... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T01:36
2022-06-18T01:36
2022-06-18T01:36
петербургский международный экономический форум — 2022
сербия
босния
цены на нефть
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российским энергоносителям нет альтернативы.Встреча Додика и Путина прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Он напомнил, что в пятницу встретился с главой "Газпрома" Алексеем Миллером."Мы двигаемся по этому пути – строительства отвода газопровода. Необходимо закончить некоторые процедурные вещи, связанные с договором между Сербией и Боснией и Герцеговиной, чтобы его можно было строить", - добавил Додик.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220617/gaz-1796266712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, босния, цены на нефть, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, газпром, в мире, экономика
Член президиума БиГ заявил, что российским энергоносителям нет альтернативы
Член президиума БиГ Додик заявил, что российским энергоносителям нет альтернативы