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Европа совершает энергетическое самоубийство, заявил Сечин - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/energetika-1796397571.html
Европа совершает энергетическое самоубийство, заявил Сечин
Европа совершает энергетическое самоубийство, заявил Сечин - РИА Новости, 18.06.2022
Европа совершает энергетическое самоубийство, заявил Сечин
Европа санкциями против России совершает энергетическое самоубийство, проигрывая США свою субъектность и конкурентоспособность, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти"... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:25
2022-06-18T10:25
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
европа
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
игорь сечин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Европа санкциями против России совершает энергетическое самоубийство, проигрывая США свою субъектность и конкурентоспособность, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин."Европа в результате навязанных ей антироссийских санкций окончательно утратила субъектность и шансы стать не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США", - сказал он.По словам Сечина, отказываясь от российских нефти и газа, Европа превратилась в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире, подрывая уровень ее конкурентоспособности.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20220618/energetika-1796396587.html
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европа
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экономика, европа, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), игорь сечин
10:25 18.06.2022
 
Европа совершает энергетическое самоубийство, заявил Сечин

Глава "Роснефти" Сечин: ЕС санкциями против России совершает энергетическое самоубийство

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Европа санкциями против России совершает энергетическое самоубийство, проигрывая США свою субъектность и конкурентоспособность, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Европа в результате навязанных ей антироссийских санкций окончательно утратила субъектность и шансы стать не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США", - сказал он.
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 10:17Петербургский международный экономический форум — 2022
Антироссийские санкции покончили с зеленым переходом, заявил Сечин
По словам Сечина, отказываясь от российских нефти и газа, Европа превратилась в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире, подрывая уровень ее конкурентоспособности.
"Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов", - добавил глава "Роснефти".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 16:07Петербургский международный экономический форум — 2022
Путин назвал причину роста цен и проблем в энергетике на Западе
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаЕвропаСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Игорь Сечин
 
 
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