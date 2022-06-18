https://ria.ru/20220618/energetika-1796397571.html

Европа совершает энергетическое самоубийство, заявил Сечин

Европа совершает энергетическое самоубийство, заявил Сечин - РИА Новости, 18.06.2022

Европа совершает энергетическое самоубийство, заявил Сечин

Европа санкциями против России совершает энергетическое самоубийство, проигрывая США свою субъектность и конкурентоспособность, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти"... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:25

2022-06-18T10:25

2022-06-18T10:25

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

европа

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

игорь сечин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Европа санкциями против России совершает энергетическое самоубийство, проигрывая США свою субъектность и конкурентоспособность, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин."Европа в результате навязанных ей антироссийских санкций окончательно утратила субъектность и шансы стать не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США", - сказал он.По словам Сечина, отказываясь от российских нефти и газа, Европа превратилась в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире, подрывая уровень ее конкурентоспособности.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20220618/energetika-1796396587.html

https://ria.ru/20220617/tseny-1796177099.html

европа

санкт-петербург

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Дарья Буймова

экономика, европа, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), игорь сечин