Европа совершает энергетическое самоубийство, заявил Сечин
Глава "Роснефти" Сечин: ЕС санкциями против России совершает энергетическое самоубийство
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
Председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Европа санкциями против России совершает энергетическое самоубийство, проигрывая США свою субъектность и конкурентоспособность, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Европа в результате навязанных ей антироссийских санкций окончательно утратила субъектность и шансы стать не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США", - сказал он.
По словам Сечина, отказываясь от российских нефти и газа, Европа превратилась в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире, подрывая уровень ее конкурентоспособности.
"Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов", - добавил глава "Роснефти".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.