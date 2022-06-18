10:17 18.06.2022 (обновлено: 10:22 18.06.2022)
Антироссийские санкции покончили с зеленым переходом, заявил Сечин
Глава "Роснефти" Сечин: антироссийские санкции покончили с зеленым переходом
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Антироссийские санкции покончили с "зеленым переходом", он больше не нужен для манипулирования рынком, так как применяются более грубые подходы, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ.
"Антироссийские санкции, по сути, покончили с "зеленым переходом"", - сказал Сечин, выступая на форуме.
По его словам, остаточная "зеленая риторика" полностью противоречит реальной практике, направленной на поиск любой ценой любых источников углеводородов взамен российских.
"На самом деле, "зеленый переход" больше не нужен как способ манипулирования рынком при доступности иных, более грубых и радикальных подходов. В частности, нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия – "разбой", статья 162 УК РФ", - подытожил глава "Роснефти".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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