Рейтинг@Mail.ru
Антироссийские санкции покончили с зеленым переходом, заявил Сечин - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/energetika-1796396587.html
Антироссийские санкции покончили с зеленым переходом, заявил Сечин
Антироссийские санкции покончили с зеленым переходом, заявил Сечин - РИА Новости, 18.06.2022
Антироссийские санкции покончили с зеленым переходом, заявил Сечин
Антироссийские санкции покончили с "зеленым переходом", он больше не нужен для манипулирования рынком, так как применяются более грубые подходы, заявил глава... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T10:17
2022-06-18T10:22
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
игорь сечин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_0:153:2953:1814_1920x0_80_0_0_a46fc38417ef38d822fece4f1198c00a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Антироссийские санкции покончили с "зеленым переходом", он больше не нужен для манипулирования рынком, так как применяются более грубые подходы, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ."Антироссийские санкции, по сути, покончили с "зеленым переходом"", - сказал Сечин, выступая на форуме.По его словам, остаточная "зеленая риторика" полностью противоречит реальной практике, направленной на поиск любой ценой любых источников углеводородов взамен российских.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20220121/energetika-1768840868.html
https://ria.ru/20220615/oon-1795328906.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_167:0:2788:1966_1920x0_80_0_0_1e8a1a0a781e145c5448c1e0ddf57291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), игорь сечин
10:17 18.06.2022 (обновлено: 10:22 18.06.2022)
 
Антироссийские санкции покончили с зеленым переходом, заявил Сечин

Глава "Роснефти" Сечин: антироссийские санкции покончили с зеленым переходом

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин
 Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Антироссийские санкции покончили с "зеленым переходом", он больше не нужен для манипулирования рынком, так как применяются более грубые подходы, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ.
"Антироссийские санкции, по сути, покончили с "зеленым переходом"", - сказал Сечин, выступая на форуме.
Ветрогенераторы Адыгейской ВЭС - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 06:43
Эксперт назвала обязательное условие для перехода на зеленую энергетику
По его словам, остаточная "зеленая риторика" полностью противоречит реальной практике, направленной на поиск любой ценой любых источников углеводородов взамен российских.
"На самом деле, "зеленый переход" больше не нужен как способ манипулирования рынком при доступности иных, более грубых и радикальных подходов. В частности, нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия – "разбой", статья 162 УК РФ", - подытожил глава "Роснефти".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 08:00
Генсек ООН возмущен: Запад спасает себя, а не климат
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Игорь Сечин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала