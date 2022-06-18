https://ria.ru/20220618/energetika-1796396587.html

Антироссийские санкции покончили с зеленым переходом, заявил Сечин

Антироссийские санкции покончили с зеленым переходом, заявил Сечин - РИА Новости, 18.06.2022

Антироссийские санкции покончили с зеленым переходом, заявил Сечин

Антироссийские санкции покончили с "зеленым переходом", он больше не нужен для манипулирования рынком, так как применяются более грубые подходы, заявил глава... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T10:17

2022-06-18T10:17

2022-06-18T10:22

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

игорь сечин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Антироссийские санкции покончили с "зеленым переходом", он больше не нужен для манипулирования рынком, так как применяются более грубые подходы, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на ПМЭФ."Антироссийские санкции, по сути, покончили с "зеленым переходом"", - сказал Сечин, выступая на форуме.По его словам, остаточная "зеленая риторика" полностью противоречит реальной практике, направленной на поиск любой ценой любых источников углеводородов взамен российских.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20220121/energetika-1768840868.html

https://ria.ru/20220615/oon-1795328906.html

санкт-петербург

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), игорь сечин