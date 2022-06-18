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Оргкомитет ПМЭФ предложил увеличить площадь экспофорума - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/ekspoforum-1796441097.html
Оргкомитет ПМЭФ предложил увеличить площадь экспофорума
Оргкомитет ПМЭФ предложил увеличить площадь экспофорума - РИА Новости, 18.06.2022
Оргкомитет ПМЭФ предложил увеличить площадь экспофорума
Оргкомитет ПМЭФ обратился к властям Петербурга с предложением в дальнейшем расширить площадь экспофорума под мероприятия как минимум в два раза из-за большого... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T14:49
2022-06-18T14:49
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Оргкомитет ПМЭФ обратился к властям Петербурга с предложением в дальнейшем расширить площадь экспофорума под мероприятия как минимум в два раза из-за большого числа участников, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.Он рассказал, что за четыре дня форума в рамках деловой программы было проведено 214 мероприятий."Это немало, с учетом того, что мы имеем ограничения по площади. Мы уже в формат экспофорума не вмещаемся. В этой связи обращаюсь к властям Санкт-Петербурга поддержать инициативу организаторов расширить экспофорум как минимум в два раза", - сказал Кобяков журналистам.
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санкт-петербург
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экономика, санкт-петербург, россия
14:49 18.06.2022
 
Оргкомитет ПМЭФ предложил увеличить площадь экспофорума

Оргкомитет ПМЭФ предложил увеличить площадь экспофорума из-за числа участников

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Оргкомитет ПМЭФ обратился к властям Петербурга с предложением в дальнейшем расширить площадь экспофорума под мероприятия как минимум в два раза из-за большого числа участников, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
Он рассказал, что за четыре дня форума в рамках деловой программы было проведено 214 мероприятий.
"Это немало, с учетом того, что мы имеем ограничения по площади. Мы уже в формат экспофорума не вмещаемся. В этой связи обращаюсь к властям Санкт-Петербурга поддержать инициативу организаторов расширить экспофорум как минимум в два раза", - сказал Кобяков журналистам.
Участники ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 13:21Петербургский международный экономический форум — 2022
На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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