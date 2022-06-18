https://ria.ru/20220618/ekspoforum-1796441097.html

Оргкомитет ПМЭФ предложил увеличить площадь экспофорума

Оргкомитет ПМЭФ предложил увеличить площадь экспофорума - РИА Новости, 18.06.2022

Оргкомитет ПМЭФ предложил увеличить площадь экспофорума

Оргкомитет ПМЭФ обратился к властям Петербурга с предложением в дальнейшем расширить площадь экспофорума под мероприятия как минимум в два раза из-за большого... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T14:49

2022-06-18T14:49

2022-06-18T14:49

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Оргкомитет ПМЭФ обратился к властям Петербурга с предложением в дальнейшем расширить площадь экспофорума под мероприятия как минимум в два раза из-за большого числа участников, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.Он рассказал, что за четыре дня форума в рамках деловой программы было проведено 214 мероприятий."Это немало, с учетом того, что мы имеем ограничения по площади. Мы уже в формат экспофорума не вмещаемся. В этой связи обращаюсь к властям Санкт-Петербурга поддержать инициативу организаторов расширить экспофорум как минимум в два раза", - сказал Кобяков журналистам.

https://ria.ru/20220618/forum-1796427640.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, санкт-петербург, россия