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В Донецке идет интенсивный обстрел со стороны украинских войск

В Донецке идет интенсивный обстрел со стороны украинских войск - РИА Новости, 18.06.2022

В Донецке идет интенсивный обстрел со стороны украинских войск

Интенсивный украинский обстрел идет в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T16:27

2022-06-18T16:27

2022-06-18T18:48

специальная военная операция на украине

в мире

днр

вооруженные силы украины

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Интенсивный украинский обстрел идет в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.Удару подвергся, в частности, центр города. Одно из попаданий зафиксировано на улице Университетской, в районе кинотеатра "Звездочка".Об интенсивности атаки говорит тот факт, что перерыв между выстрелами составляет порядка одной-двух минут.Как передает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ выпустили по двум районам столицы ДНР 15 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров.В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал этот обстрел города со стороны украинских войск одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела здания службы горноспасателей в Донецке Разрушенное после украинских обстрелов здание горноспасательного отряда МЧС в Донецке 2022-06-18T16:27 true PT2M44S

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Влада Копылова

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