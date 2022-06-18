https://ria.ru/20220618/biolaboratorii-1796377142.html

Попова назвала заявления о работе биолабораторий во благо украинцев ложными

Попова назвала заявления о работе биолабораторий во благо украинцев ложными - РИА Новости, 18.06.2022

Попова назвала заявления о работе биолабораторий во благо украинцев ложными

Биолаборатории на Украине — это риск для биологической безопасности всего мира, заявления, что они работали на благо украинского народа, не соответствуют... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T07:34

2022-06-18T07:34

2022-06-18T07:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Биолаборатории на Украине — это риск для биологической безопасности всего мира, заявления, что они работали на благо украинского народа, не соответствуют действительности, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.Пентагон опубликовал ранее информационную справку, в которой говорится, что за последние 20 лет власти США оказывали поддержку 46 различным гражданским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине, взаимодействие велось в мирных целях.Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, комментируя "разъяснения" Пентагона, ранее заявил, что они не отвечают на настоящие вопросы. Он выразил уверенность, что данная справка является ширмой, под прикрытием которой США нарушают международные соглашения и продолжают наращивать военно-биологический потенциал. "При этом Украине отведена роль полигона для проведения испытаний, сбора биологических материалов и изучения специфики распространения инфекционных заболеваний", - подчеркнул Кириллов.В ходе военной спецоперации российское Минобороны получило документы, свидетельствующие, что на Украине формировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США. После начала боевых действий все необходимое из них вывезли. Специалисты военного ведомства побывали в двух лабораториях в Мариуполе и обнаружили там следы экстренного уничтожения документов.В министерстве пришли к выводу, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. В частности, в биолабораториях велись работы с возбудителями различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.В России создана парламентская комиссия по расследованию этой деятельности.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220527/biolaboratorii-1791231185.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/donbass-1795892887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, сша, россия, министерство обороны сша, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире