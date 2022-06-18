07:34 18.06.2022 (обновлено: 07:44 18.06.2022)
Попова назвала заявления о работе биолабораторий во благо украинцев ложными
Попова: лаборатории на Украине – это риск для биологической безопасности всего мира
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Биолаборатории на Украине — это риск для биологической безопасности всего мира, заявления, что они работали на благо украинского народа, не соответствуют действительности, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"То, что вскрылось в результате нахождения специалистов – наших военных – на этой территории, является риском биологической безопасности для всего мира. Это абсолютно очевидно. Недавние заявления о том, что все это делалось якобы во благо украинского народа, совершенно не соответствуют действительности", - сказала Попова.
Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, комментируя "разъяснения" Пентагона, ранее заявил, что они не отвечают на настоящие вопросы. Он выразил уверенность, что данная справка является ширмой, под прикрытием которой США нарушают международные соглашения и продолжают наращивать военно-биологический потенциал. "При этом Украине отведена роль полигона для проведения испытаний, сбора биологических материалов и изучения специфики распространения инфекционных заболеваний", - подчеркнул Кириллов.
В ходе военной спецоперации российское Минобороны получило документы, свидетельствующие, что на Украине формировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США. После начала боевых действий все необходимое из них вывезли. Специалисты военного ведомства побывали в двух лабораториях в Мариуполе и обнаружили там следы экстренного уничтожения документов.
В министерстве пришли к выводу, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. В частности, в биолабораториях велись работы с возбудителями различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.
В России создана парламентская комиссия по расследованию этой деятельности.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.