https://ria.ru/20220618/banki-1796387551.html

В Госдуме не поддержали предложение ограничить работу зарубежных банков

В Госдуме не поддержали предложение ограничить работу зарубежных банков - РИА Новости, 18.06.2022

В Госдуме не поддержали предложение ограничить работу зарубежных банков

Иностранные банки в России, которые соблюдают законы, должны продолжать работать, при этом их роль в финансовой системе страны незначительна, заявил РИА Новости РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T09:40

2022-06-18T09:40

2022-06-18T09:40

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

андрей костин (банкир)

россия

втб

анатолий аксаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225256_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_b5f0cd5cb13f980e1ecd10fb1d4522d1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Иностранные банки в России, которые соблюдают законы, должны продолжать работать, при этом их роль в финансовой системе страны незначительна, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."Иностранные банки у нас не в таком большом количестве, и они не только из недружественных стран, надо выделять, кто из недружественных, там в принципе тоже их мало… Если они соблюдают российское законодательство и ничего такого зловредного не делают, не наносят вред нам, продолжают оказывать финансовые услуги, почему их не оставлять? Я бы, скажем так, не брал за принцип работы - око за око, зуб за зуб. Ничего хорошего мы от этого не получим", - отметил Аксаков.Вместе с тем, он добавил, что доля рынка, которую занимают такие банки, ничтожна, и российская экономика много не потеряет, если они уйдут. "Тем более, они корсчета позакрывали тоже многим, таким образом, их польза для нашей финансовой системы, для экономики сузилась до очень маленьких размеров", - отметил депутат.Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявил, что в России нужно ограничить работу иностранных банков в ответ на санкции. Банкир отметил, что "дочки" ВТБ с хорошим капиталом и балансом в Германии и Англии "забрали просто так".Ряд российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых западных стран. Такие ограничения предполагают блокировку активов банков в этих странах и запрет резидентам этих государств вести с ними бизнес.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/vtb-1795987145.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, андрей костин (банкир), россия, втб, анатолий аксаков