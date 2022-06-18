https://ria.ru/20220618/avtovaz-1796477252.html

"АвтоВАЗ" намерен возобновить производство некоторых моделей

"АвтоВАЗ" намерен возобновить производство некоторых моделей - РИА Новости, 18.06.2022

"АвтоВАЗ" намерен возобновить производство некоторых моделей

"АвтоВАЗ" работает над тем, чтобы в ближайшие месяцы возобновить производство по ряду моделей, кроме Lada Vesta, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T18:39

2022-06-18T18:39

2022-06-18T18:39

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

авто

тольятти

санкт-петербург

автоваз

lada vesta

дмитрий азаров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" работает над тем, чтобы в ближайшие месяцы возобновить производство по ряду моделей, кроме Lada Vesta, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Больше ясности будет уже к концу следующей недели. По разным моделям разные степени локализации и, соответственно, зависимость от поставки импортных комплектующих… Поэтому на сегодняшний день наиболее сложно просматривается перспектива Lada Vesta, по всем остальным моделям сейчас ведется интенсивная проработка того, что в ближайшие месяцы запуск сборочных производств возобновить", - сказал Азаров."АвтоВАЗ" 8 июня возобновил производство на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/avtovaz-1796468397.html

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санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, тольятти, санкт-петербург, автоваз, lada vesta, дмитрий азаров