https://ria.ru/20220618/avtovaz-1796468397.html
"АвтоВАЗ" планирует разработать новые модели автомобилей
"АвтоВАЗ" планирует разработать новые модели автомобилей - РИА Новости, 18.06.2022
"АвтоВАЗ" планирует разработать новые модели автомобилей
"АвтоВАЗ" не отказывается от планов по разработке новых моделей и платформ, сфокусирует внимание на импортозамещении, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T17:41
2022-06-18T17:41
2022-06-18T17:43
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
автоваз
петербургский международный экономический форум (фонд)
авто
санкт-петербург
lada vesta
автопром
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САМАРА, 18 июн – РИА Новости. "АвтоВАЗ" не отказывается от планов по разработке новых моделей и платформ, сфокусирует внимание на импортозамещении, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."АвтоВАЗ" сегодня, конечно, не отменяет своих планов по разработке новых моделей и платформ. Другое дело, что коррекция, которая сейчас произошла, фокусирует внимание инженерно-конструкторского коллектива именно на импортозамещении тех узлов и агрегатов, которые использовались в предыдущий период", - сказал Азаров.Он добавил, что отдельные комплектующие поставляются и будут поставляться из дружественных стран. "Но это не отменяет задачу, что мы должны иметь свои технологии для того, чтобы не зависеть по критическим узлам и агрегатам от поставок из-за рубежа. И то, что Lada Granta 8 июня первая сошла, здесь тоже есть уже значительный успех инженерного коллектива "АвтоВАЗа", - отметил Азаров.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/avtovaz-1796464507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, автоваз, петербургский международный экономический форум (фонд), авто, санкт-петербург, lada vesta, автопром, дмитрий азаров
17:41 18.06.2022 (обновлено: 17:43 18.06.2022)
"АвтоВАЗ" планирует разработать новые модели автомобилей
Азаров: "АвтоВАЗ" будет разрабатывать новые модели и сфокусируется на импортозамещении