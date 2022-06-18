https://ria.ru/20220618/avtovaz-1796468397.html

"АвтоВАЗ" планирует разработать новые модели автомобилей

"АвтоВАЗ" планирует разработать новые модели автомобилей - РИА Новости, 18.06.2022

"АвтоВАЗ" планирует разработать новые модели автомобилей

"АвтоВАЗ" не отказывается от планов по разработке новых моделей и платформ, сфокусирует внимание на импортозамещении, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T17:41

2022-06-18T17:41

2022-06-18T17:43

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

автоваз

петербургский международный экономический форум (фонд)

авто

санкт-петербург

lada vesta

автопром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737870271_0:90:3480:2048_1920x0_80_0_0_2f52dcdbd06582a13a67a8c33801d624.jpg

САМАРА, 18 июн – РИА Новости. "АвтоВАЗ" не отказывается от планов по разработке новых моделей и платформ, сфокусирует внимание на импортозамещении, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."АвтоВАЗ" сегодня, конечно, не отменяет своих планов по разработке новых моделей и платформ. Другое дело, что коррекция, которая сейчас произошла, фокусирует внимание инженерно-конструкторского коллектива именно на импортозамещении тех узлов и агрегатов, которые использовались в предыдущий период", - сказал Азаров.Он добавил, что отдельные комплектующие поставляются и будут поставляться из дружественных стран. "Но это не отменяет задачу, что мы должны иметь свои технологии для того, чтобы не зависеть по критическим узлам и агрегатам от поставок из-за рубежа. И то, что Lada Granta 8 июня первая сошла, здесь тоже есть уже значительный успех инженерного коллектива "АвтоВАЗа", - отметил Азаров.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/avtovaz-1796464507.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, автоваз, петербургский международный экономический форум (фонд), авто, санкт-петербург, lada vesta, автопром, дмитрий азаров