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"АвтоВАЗ" планирует разработать новые модели автомобилей - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/avtovaz-1796468397.html
"АвтоВАЗ" планирует разработать новые модели автомобилей
"АвтоВАЗ" планирует разработать новые модели автомобилей - РИА Новости, 18.06.2022
"АвтоВАЗ" планирует разработать новые модели автомобилей
"АвтоВАЗ" не отказывается от планов по разработке новых моделей и платформ, сфокусирует внимание на импортозамещении, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T17:41
2022-06-18T17:43
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
автоваз
петербургский международный экономический форум (фонд)
авто
санкт-петербург
lada vesta
автопром
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САМАРА, 18 июн – РИА Новости. "АвтоВАЗ" не отказывается от планов по разработке новых моделей и платформ, сфокусирует внимание на импортозамещении, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."АвтоВАЗ" сегодня, конечно, не отменяет своих планов по разработке новых моделей и платформ. Другое дело, что коррекция, которая сейчас произошла, фокусирует внимание инженерно-конструкторского коллектива именно на импортозамещении тех узлов и агрегатов, которые использовались в предыдущий период", - сказал Азаров.Он добавил, что отдельные комплектующие поставляются и будут поставляться из дружественных стран. "Но это не отменяет задачу, что мы должны иметь свои технологии для того, чтобы не зависеть по критическим узлам и агрегатам от поставок из-за рубежа. И то, что Lada Granta 8 июня первая сошла, здесь тоже есть уже значительный успех инженерного коллектива "АвтоВАЗа", - отметил Азаров.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/avtovaz-1796464507.html
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экономика, автоваз, петербургский международный экономический форум (фонд), авто, санкт-петербург, lada vesta, автопром, дмитрий азаров
17:41 18.06.2022 (обновлено: 17:43 18.06.2022)
 
"АвтоВАЗ" планирует разработать новые модели автомобилей

Азаров: "АвтоВАЗ" будет разрабатывать новые модели и сфокусируется на импортозамещении

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
Сборка автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 18 июн – РИА Новости. "АвтоВАЗ" не отказывается от планов по разработке новых моделей и платформ, сфокусирует внимание на импортозамещении, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"АвтоВАЗ" сегодня, конечно, не отменяет своих планов по разработке новых моделей и платформ. Другое дело, что коррекция, которая сейчас произошла, фокусирует внимание инженерно-конструкторского коллектива именно на импортозамещении тех узлов и агрегатов, которые использовались в предыдущий период", - сказал Азаров.
Он добавил, что отдельные комплектующие поставляются и будут поставляться из дружественных стран. "Но это не отменяет задачу, что мы должны иметь свои технологии для того, чтобы не зависеть по критическим узлам и агрегатам от поставок из-за рубежа. И то, что Lada Granta 8 июня первая сошла, здесь тоже есть уже значительный успех инженерного коллектива "АвтоВАЗа", - отметил Азаров.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Здание заводоуправления ОАО АВТОВАЗ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 17:25Петербургский международный экономический форум — 2022
"АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками варианты снижения стоимости машин
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаАвтоВАЗПетербургский международный экономический форум (фонд)АвтоСанкт-ПетербургLada VestaАвтопромДмитрий Азаров
 
 
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