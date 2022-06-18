https://ria.ru/20220618/avtoprom-1796485823.html

Калужский губернатор видит хорошее будущее российского автопрома

Калужский губернатор видит хорошее будущее российского автопрома - РИА Новости, 18.06.2022

Калужский губернатор видит хорошее будущее российского автопрома

У автомобильной промышленности в России хорошее будущее, считает губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T19:55

2022-06-18T19:55

2022-06-18T19:55

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

экономика

калужская область

автопром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости, Дарья Ураева. У автомобильной промышленности в России хорошее будущее, считает губернатор Калужской области Владислав Шапша."И когда все встанет на круги своя, а это время обязательно придет, мы будем гораздо сильнее, чем до того момента, как мы вошли в эту непростую ситуацию. Из каждого кризиса наша страна выходила сильнее, потому что мы учились делать что-то сами", - заключил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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санкт-петербург, экономика, калужская область, автопром