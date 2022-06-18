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Калужский губернатор видит хорошее будущее российского автопрома - РИА Новости, 18.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
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Калужский губернатор видит хорошее будущее российского автопрома
Калужский губернатор видит хорошее будущее российского автопрома - РИА Новости, 18.06.2022
Калужский губернатор видит хорошее будущее российского автопрома
У автомобильной промышленности в России хорошее будущее, считает губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T19:55
2022-06-18T19:55
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
экономика
калужская область
автопром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости, Дарья Ураева. У автомобильной промышленности в России хорошее будущее, считает губернатор Калужской области Владислав Шапша."И когда все встанет на круги своя, а это время обязательно придет, мы будем гораздо сильнее, чем до того момента, как мы вошли в эту непростую ситуацию. Из каждого кризиса наша страна выходила сильнее, потому что мы учились делать что-то сами", - заключил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, экономика, калужская область, автопром
19:55 18.06.2022
 
Калужский губернатор видит хорошее будущее российского автопрома

Калужский губернатор Шапша считает, что у российского автопрома хорошее будущее

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости, Дарья Ураева. У автомобильной промышленности в России хорошее будущее, считает губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Хорошее будущее. Я уверен в том, что мы сможем пройти этот процесс, стать сильнее. Сегодня очень большие средства (вкладываются) и серьезные усилия предпринимаются для того, чтобы улучшить свою автомобильную базу, создать критически важные для автопрома производства на территории России", - сказал Шапша.
"И когда все встанет на круги своя, а это время обязательно придет, мы будем гораздо сильнее, чем до того момента, как мы вошли в эту непростую ситуацию. Из каждого кризиса наша страна выходила сильнее, потому что мы учились делать что-то сами", - заключил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургЭкономикаКалужская областьАвтопром
 
 
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