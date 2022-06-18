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Шапша заявил о готовности западных автопроизводителей вернуться в Россию - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/avtoproizvoditeli-1796448148.html
Шапша заявил о готовности западных автопроизводителей вернуться в Россию
Шапша заявил о готовности западных автопроизводителей вернуться в Россию - РИА Новости, 18.06.2022
Шапша заявил о готовности западных автопроизводителей вернуться в Россию
Некоторые иностранные автопроизводители готовы уже в ближайшее время возобновить работу в Калужской области, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Владислав... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:42
2022-06-18T18:31
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
калужская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
фольксваген груп рус
псма рус
владислав шапша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости, Дарья Ураева. Некоторые иностранные автопроизводители готовы уже в ближайшее время возобновить работу в Калужской области, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Владислав Шапша.В Калужской области располагаются три автомобильных предприятия — "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", "ПСМА Рус" и "Вольво"."Трудно говорить о сроках (возобновления работы), потому что это очень сложный, комплексный процесс", — отметил он.По его словам, части компаний вряд ли удастся вернуться к полноценной деятельности в регионе до конца 2022 года. Глава региона подчеркнул, что предприятия остановились из-за разрыва логистических цепочек и проблем с поставками комплектующих.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20220617/avtokontserny-1796016447.html
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Шапша: "Иностранные автопроизводители готовы возобновить работу в Калужской области"
Некоторые иностранные автопроизводители готовы уже в ближайшее время возобновить работу в Калужской области, сообшил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Владислав Шапша.
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экономика, калужская область, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, фольксваген груп рус, псма рус, владислав шапша, авто
15:42 18.06.2022 (обновлено: 18:31 18.06.2022)
 
Шапша заявил о готовности западных автопроизводителей вернуться в Россию

Калужский губернатор Шапша заявил о готовности западных автоконцернов вернуться в Россию

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости, Дарья Ураева. Некоторые иностранные автопроизводители готовы уже в ближайшее время возобновить работу в Калужской области, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Владислав Шапша.
В Калужской области располагаются три автомобильных предприятия — "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", "ПСМА Рус" и "Вольво".
Автомобиль BMW - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 10:57Петербургский международный экономический форум — 2022
Алиханов заявил о готовности зарубежных автоконцернов вернуться в Россию
"Трудно говорить о сроках (возобновления работы), потому что это очень сложный, комплексный процесс", — отметил он.
По его словам, части компаний вряд ли удастся вернуться к полноценной деятельности в регионе до конца 2022 года.
Глава региона подчеркнул, что предприятия остановились из-за разрыва логистических цепочек и проблем с поставками комплектующих.
Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаКалужская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)Санкт-ПетербургФольксваген Груп РусПСМА РусВладислав ШапшаАвто
 
 
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