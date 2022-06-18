https://ria.ru/20220618/avtoproizvoditeli-1796448148.html
Шапша заявил о готовности западных автопроизводителей вернуться в Россию
Шапша заявил о готовности западных автопроизводителей вернуться в Россию - РИА Новости, 18.06.2022
Шапша заявил о готовности западных автопроизводителей вернуться в Россию
Некоторые иностранные автопроизводители готовы уже в ближайшее время возобновить работу в Калужской области, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Владислав... РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T15:42
2022-06-18T15:42
2022-06-18T18:31
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
калужская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
фольксваген груп рус
псма рус
владислав шапша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796455937_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_c291a7989e532deb1662189c5a937dd3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости, Дарья Ураева. Некоторые иностранные автопроизводители готовы уже в ближайшее время возобновить работу в Калужской области, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Владислав Шапша.В Калужской области располагаются три автомобильных предприятия — "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", "ПСМА Рус" и "Вольво"."Трудно говорить о сроках (возобновления работы), потому что это очень сложный, комплексный процесс", — отметил он.По его словам, части компаний вряд ли удастся вернуться к полноценной деятельности в регионе до конца 2022 года. Глава региона подчеркнул, что предприятия остановились из-за разрыва логистических цепочек и проблем с поставками комплектующих.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20220617/avtokontserny-1796016447.html
https://ria.ru/20220511/ekonomika-1787294618.html
калужская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796455937_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_a864a426a0f29ed9410e61350fcc7846.jpg
Шапша: "Иностранные автопроизводители готовы возобновить работу в Калужской области"
Некоторые иностранные автопроизводители готовы уже в ближайшее время возобновить работу в Калужской области, сообшил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Владислав Шапша.
2022-06-18T15:42
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, калужская область, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, фольксваген груп рус, псма рус, владислав шапша, авто
15:42 18.06.2022 (обновлено: 18:31 18.06.2022)
Шапша заявил о готовности западных автопроизводителей вернуться в Россию
Калужский губернатор Шапша заявил о готовности западных автоконцернов вернуться в Россию