https://ria.ru/20220618/avtoproizvoditeli-1796448148.html

Шапша заявил о готовности западных автопроизводителей вернуться в Россию

Шапша заявил о готовности западных автопроизводителей вернуться в Россию - РИА Новости, 18.06.2022

Шапша заявил о готовности западных автопроизводителей вернуться в Россию

Некоторые иностранные автопроизводители готовы уже в ближайшее время возобновить работу в Калужской области, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Владислав... РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T15:42

2022-06-18T15:42

2022-06-18T18:31

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

калужская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

фольксваген груп рус

псма рус

владислав шапша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости, Дарья Ураева. Некоторые иностранные автопроизводители готовы уже в ближайшее время возобновить работу в Калужской области, заявил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Владислав Шапша.В Калужской области располагаются три автомобильных предприятия — "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", "ПСМА Рус" и "Вольво"."Трудно говорить о сроках (возобновления работы), потому что это очень сложный, комплексный процесс", — отметил он.По его словам, части компаний вряд ли удастся вернуться к полноценной деятельности в регионе до конца 2022 года. Глава региона подчеркнул, что предприятия остановились из-за разрыва логистических цепочек и проблем с поставками комплектующих.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20220617/avtokontserny-1796016447.html

https://ria.ru/20220511/ekonomika-1787294618.html

калужская область

санкт-петербург

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шапша: "Иностранные автопроизводители готовы возобновить работу в Калужской области" Некоторые иностранные автопроизводители готовы уже в ближайшее время возобновить работу в Калужской области, сообшил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Владислав Шапша. 2022-06-18T15:42 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, калужская область, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, фольксваген груп рус, псма рус, владислав шапша, авто