В Госдуме рассказали об украинских телефонных аферистах
Аксаков: украинские аферисты почти ничего не украли в Россию через подмену номеров за год
Смартфон. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Мошеннические списания у россиян с помощью подменных телефонных номеров, звонки с которых шли в основном с Украины, в этом году снизились почти до нуля, а ранее исчислялись миллиардами рублей, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Я считаю, что мы большое дело сделали в прошлом году, приняв решение, закон, который позволяет блокировать подменные номера. С Украины же в основном шли звонки, кстати. И в этом году почти 100% номеров, звонков оттуда блокировалось. Соответственно, списание денег благодаря подменным номерам телефонов чуть ли не до нуля свелось, а до этого - миллиарды переводились. Хороший закон", - сказал депутат.
Он пояснил, что российские операторы связи автоматически блокируют попытки поменять номер телефона при звонке из-за границы.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до 1 миллиона рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров. Для должностных лиц они составляют от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.