Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали об украинских телефонных аферистах - РИА Новости, 18.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220618/aferisty-1796405999.html
В Госдуме рассказали об украинских телефонных аферистах
В Госдуме рассказали об украинских телефонных аферистах - РИА Новости, 18.06.2022
В Госдуме рассказали об украинских телефонных аферистах
Мошеннические списания у россиян с помощью подменных телефонных номеров, звонки с которых шли в основном с Украины, в этом году снизились почти до нуля, а ранее РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-18T11:15
2022-06-18T11:15
петербургский международный экономический форум — 2022
технологии
украина
россия
анатолий аксаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72e4ef629ba88545e08d25a061f0002f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Мошеннические списания у россиян с помощью подменных телефонных номеров, звонки с которых шли в основном с Украины, в этом году снизились почти до нуля, а ранее исчислялись миллиардами рублей, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."Я считаю, что мы большое дело сделали в прошлом году, приняв решение, закон, который позволяет блокировать подменные номера. С Украины же в основном шли звонки, кстати. И в этом году почти 100% номеров, звонков оттуда блокировалось. Соответственно, списание денег благодаря подменным номерам телефонов чуть ли не до нуля свелось, а до этого - миллиарды переводились. Хороший закон", - сказал депутат.Он пояснил, что российские операторы связи автоматически блокируют попытки поменять номер телефона при звонке из-за границы.В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до 1 миллиона рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров. Для должностных лиц они составляют от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/narkotiki-1796404265.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ba98d0e5f633d4f9627d75c2f39aba68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, россия, анатолий аксаков
11:15 18.06.2022
 
В Госдуме рассказали об украинских телефонных аферистах

Аксаков: украинские аферисты почти ничего не украли в Россию через подмену номеров за год

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Мошеннические списания у россиян с помощью подменных телефонных номеров, звонки с которых шли в основном с Украины, в этом году снизились почти до нуля, а ранее исчислялись миллиардами рублей, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"Я считаю, что мы большое дело сделали в прошлом году, приняв решение, закон, который позволяет блокировать подменные номера. С Украины же в основном шли звонки, кстати. И в этом году почти 100% номеров, звонков оттуда блокировалось. Соответственно, списание денег благодаря подменным номерам телефонов чуть ли не до нуля свелось, а до этого - миллиарды переводились. Хороший закон", - сказал депутат.
Он пояснил, что российские операторы связи автоматически блокируют попытки поменять номер телефона при звонке из-за границы.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до 1 миллиона рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров. Для должностных лиц они составляют от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
Вчера, 11:04
Захарова высказалась о поставках украинскими силовиками наркотиков в Россию
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ТехнологииУкраинаРоссияАнатолий Аксаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала