https://ria.ru/20220618/aferisty-1796405999.html

В Госдуме рассказали об украинских телефонных аферистах

В Госдуме рассказали об украинских телефонных аферистах - РИА Новости, 18.06.2022

В Госдуме рассказали об украинских телефонных аферистах

Мошеннические списания у россиян с помощью подменных телефонных номеров, звонки с которых шли в основном с Украины, в этом году снизились почти до нуля, а ранее РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-18T11:15

2022-06-18T11:15

2022-06-18T11:15

петербургский международный экономический форум — 2022

технологии

украина

россия

анатолий аксаков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Мошеннические списания у россиян с помощью подменных телефонных номеров, звонки с которых шли в основном с Украины, в этом году снизились почти до нуля, а ранее исчислялись миллиардами рублей, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."Я считаю, что мы большое дело сделали в прошлом году, приняв решение, закон, который позволяет блокировать подменные номера. С Украины же в основном шли звонки, кстати. И в этом году почти 100% номеров, звонков оттуда блокировалось. Соответственно, списание денег благодаря подменным номерам телефонов чуть ли не до нуля свелось, а до этого - миллиарды переводились. Хороший закон", - сказал депутат.Он пояснил, что российские операторы связи автоматически блокируют попытки поменять номер телефона при звонке из-за границы.В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до 1 миллиона рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров. Для должностных лиц они составляют от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/narkotiki-1796404265.html

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Влада Копылова

технологии, украина, россия, анатолий аксаков