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Мировая зеленая повестка стала цвета хаки, заявил Новак - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/zelenye-1796054492.html
Мировая зеленая повестка стала цвета хаки, заявил Новак
Мировая зеленая повестка стала цвета хаки, заявил Новак - РИА Новости, 17.06.2022
Мировая зеленая повестка стала цвета хаки, заявил Новак
Мировая зеленая повестка потускнела, стала цвета хаки, и хотя тенденция не остановилась, рынку сейчас не до этого, считает вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:17
2022-06-17T13:13
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
цены на нефть
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр новак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мировая зеленая повестка потускнела, стала цвета хаки, и хотя тенденция не остановилась, рынку сейчас не до этого, считает вице-премьер РФ Александр Новак."В течение года, на мой взгляд, несколько зеленая повестка потускнела, и цвет ее стал не зеленым, а цвета хаки. Наверное, возможно, эта история опять станет зеленой после того, как мы увидим снижение неопределенности на рынках, но вот что касается декарбонизации, инвестиций в эту отрасль и в целом реализации климатических проектов, ESG-целей, это в меньшей степени... хотя тенденция все равно продолжается, я не скажу, что она остановилась...," - сказал Новак, выступая на сессии "Глобальные вызовы энергобаланса – 2022" на ПМЭФ. Он отметил, что в условиях текущей ситуации на энергетическом рынке сейчас, скорее всего, просто "не до этого".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), александр новак
12:17 17.06.2022 (обновлено: 13:13 17.06.2022)
 
Мировая зеленая повестка стала цвета хаки, заявил Новак

Новак: мировому рынку стало не до зеленой повестки, хотя тенденция и не остановилась

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ПМЭФ-2022
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ПМЭФ-2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мировая зеленая повестка потускнела, стала цвета хаки, и хотя тенденция не остановилась, рынку сейчас не до этого, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"В течение года, на мой взгляд, несколько зеленая повестка потускнела, и цвет ее стал не зеленым, а цвета хаки. Наверное, возможно, эта история опять станет зеленой после того, как мы увидим снижение неопределенности на рынках, но вот что касается декарбонизации, инвестиций в эту отрасль и в целом реализации климатических проектов, ESG-целей, это в меньшей степени... хотя тенденция все равно продолжается, я не скажу, что она остановилась...," - сказал Новак, выступая на сессии "Глобальные вызовы энергобаланса – 2022" на ПМЭФ. Он отметил, что в условиях текущей ситуации на энергетическом рынке сейчас, скорее всего, просто "не до этого".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаЦены на нефтьСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр Новак
 
 
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