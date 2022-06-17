https://ria.ru/20220617/zelenye-1796054492.html

Мировая зеленая повестка стала цвета хаки, заявил Новак

Мировая зеленая повестка стала цвета хаки, заявил Новак - РИА Новости, 17.06.2022

Мировая зеленая повестка стала цвета хаки, заявил Новак

Мировая зеленая повестка потускнела, стала цвета хаки, и хотя тенденция не остановилась, рынку сейчас не до этого, считает вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:17

2022-06-17T12:17

2022-06-17T13:13

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

цены на нефть

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр новак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795841579_0:0:2801:1576_1920x0_80_0_0_6e0683ce8fe6d08239643cec8f2fd86a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Мировая зеленая повестка потускнела, стала цвета хаки, и хотя тенденция не остановилась, рынку сейчас не до этого, считает вице-премьер РФ Александр Новак."В течение года, на мой взгляд, несколько зеленая повестка потускнела, и цвет ее стал не зеленым, а цвета хаки. Наверное, возможно, эта история опять станет зеленой после того, как мы увидим снижение неопределенности на рынках, но вот что касается декарбонизации, инвестиций в эту отрасль и в целом реализации климатических проектов, ESG-целей, это в меньшей степени... хотя тенденция все равно продолжается, я не скажу, что она остановилась...," - сказал Новак, выступая на сессии "Глобальные вызовы энергобаланса – 2022" на ПМЭФ. Он отметил, что в условиях текущей ситуации на энергетическом рынке сейчас, скорее всего, просто "не до этого".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220411/evropa-1782855008.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), александр новак