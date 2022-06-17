https://ria.ru/20220617/zelenskiy-1796100635.html

Зеленский прокомментировал решение ЕК по статусу кандидата для Украины

Зеленский прокомментировал решение ЕК по статусу кандидата для Украины - РИА Новости, 17.06.2022

Зеленский прокомментировал решение ЕК по статусу кандидата для Украины

Владимир Зеленский назвал решение ЕК по рекомендации для Украины статуса кандидата "историческим", ждет положительного результата от Евросовета. РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T13:49

2022-06-17T13:49

2022-06-17T16:09

в мире

урсула фон дер ляйен

украина

еврокомиссия

евросоюз

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал решение ЕК по рекомендации для Украины статуса кандидата "историческим", ждет положительного результата от Евросовета.Еврокомиссия в пятницу официально заявила, что рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня."Я ценю положительное заключение ЕК о статусе кандидата для Украины. Это первый шаг на пути к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу. Благодарю Урсулу фон дер Ляйен и каждого члена Еврокомиссии за историческое решение. Я ожидаю положительного результата от Евросовета на следующей неделе", - говорится в сообщении Зеленского в Twitter.Премьер Украины Денис Шмыгаль и глава МИД страны Дмитрий Кулеба в Twitter также приветствовали это решение ЕК. Шмыгаль заявил, что этот шаг ускорит процесс интеграции Украины на европейский внутренний рынок и "способствует восстановлению Украины по европейским стандартам". Кулеба, в свою очередь, отметил, что рекомендация статуса кандидата в ЕС является "скачком для дальнейшей трансформации Украины".Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг заявил, что если ЕС предоставит Украине дорожную карту для подготовки к членству в Евросоюзе, то это будет означать готовность Брюсселя отказаться от своих принципов в угоду геополитическим интересам.

https://ria.ru/20220617/evrosoyuz-1796098740.html

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Дарья Буймова

в мире, урсула фон дер ляйен, украина, еврокомиссия, евросоюз, владимир зеленский