13:49 17.06.2022 (обновлено: 16:09 17.06.2022)
Зеленский прокомментировал решение ЕК по статусу кандидата для Украины
Президент Зеленский назвал решение ЕК по статусу кандидата для Украины историческим
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назвал решение ЕК по рекомендации для Украины статуса кандидата "историческим", ждет положительного результата от Евросовета.
"Я ценю положительное заключение ЕК о статусе кандидата для Украины. Это первый шаг на пути к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу. Благодарю Урсулу фон дер Ляйен и каждого члена Еврокомиссии за историческое решение. Я ожидаю положительного результата от Евросовета на следующей неделе", - говорится в сообщении Зеленского в Twitter.
Премьер Украины Денис Шмыгаль и глава МИД страны Дмитрий Кулеба в Twitter также приветствовали это решение ЕК. Шмыгаль заявил, что этот шаг ускорит процесс интеграции Украины на европейский внутренний рынок и "способствует восстановлению Украины по европейским стандартам". Кулеба, в свою очередь, отметил, что рекомендация статуса кандидата в ЕС является "скачком для дальнейшей трансформации Украины".
Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг заявил, что если ЕС предоставит Украине дорожную карту для подготовки к членству в Евросоюзе, то это будет означать готовность Брюсселя отказаться от своих принципов в угоду геополитическим интересам.