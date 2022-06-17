https://ria.ru/20220617/zapad-1796256575.html
Путин надеется, что здравый смысл на Западе возобладает
Путин надеется, что здравый смысл на Западе возобладает - РИА Новости, 17.06.2022
Путин надеется, что здравый смысл на Западе возобладает
Россия рассчитывает, что здравый смысл на Западе возобладает, и там поймут, что к России нужно относиться с уважением, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T17:49
2022-06-17T17:49
2022-06-17T21:21
петербургский международный экономический форум — 2022
владимир путин
политика
евросоюз
нато
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что здравый смысл на Западе возобладает, и там поймут, что к России нужно относиться с уважением, заявил президент России Владимир Путин."Мы рассчитываем на то, что здравый смысл все-таки возобладает, что ситуация в мировых делах все-таки успокоится, все начнут относиться к интересам друг друга с уважением, и мы будем нормально функционировать", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ."Пройдет время, и многие партнеры наши из европейских, как минимум, стран вернутся на российский рынок и будут с удовольствием работать, у меня нет никаких в этом сомнений. Жизнь заставит просто, а мы не будем мешать, мы открыты для всего мира, я сказал уже об этом. Нужно, чтобы пришло осознание, что относиться нужно с уважением", - добавил президент.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Путин прокомментировал шутку Маргариты Симоньян про "кушать хочется"
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2022-06-17T17:49
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владимир путин, политика, евросоюз, нато, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
17:49 17.06.2022 (обновлено: 21:21 17.06.2022)
Путин надеется, что здравый смысл на Западе возобладает
Путин выразил надежду на понимание Запада, что к России нужно относиться с уважением